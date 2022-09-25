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Вот как нужно готовить сочники с творогом! Такие в магазине не купить

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Воскресенье 25 сентября 2022 08:00
Вот как нужно готовить сочники с творогом! Такие в магазине не купить Скриншот: Как приготовить сочники
Автор: Светлана Мащенко

Нежные, пушистые и сочные сочники с творогом - не мечта ли каждого кулинара? Предлагаем вам приготовить кучу вкусности на вашей кухне, которая будет в разы вкуснее магазинной выпечки.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Составляющие

Для теста:

  • Мука - 280-300 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 80 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Сметана 20% - 100 г
  • Сливочное масло - 100 г
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • Творог 9% - 250 г
  • Сахар - 2 ст. л. (по вкусу)
  • Сметана 20% - 1 ст.
  • Белок яйца - 1 шт.
  • Мука - 1 ст.
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.

Для украшения:

  • Желток для смазки
  • Сахарная пудра

Пошаговое приготовление

Перемешайте муку с разрыхлителем. Перетрите муку с холодным сливочным маслом, чтобы получилась крошка. Добавьте сахар, соль, сметану и яйцо. Замесите мягкое тесто.

Если вы видите, что тесто очень липкое, добавьте еще немного муки. Не нужно долго вымешивать тесто, иначе готовые сочники будут слишком плотными.

Тесто накрыть пищевой пленкой и положить в холодильник на 30-60 минут.

Для начинки: смешать творог со сметаной, добавить ванильный сахар, обычный сахар, белок и муку. Если вы видите, что начинка получается жидкой, добавьте еще немного муки.

Разделить тесто на 10 частей. Раскатать в круглую лепешку. На одну часть уложить начинку, накрыть второй половиной теста.

Выложить сочники на противень, выстланный пергаментом. Смазать желтком.

Выпекать около 25 минут при температуре 180-190 градусов.

Посыпать сахарной пудрой.

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