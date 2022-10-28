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Ось як насправді виглядає сонячна посмішка: вчені розкрили причину "радості" світила

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П'ятниця 28 жовтня 2022 20:35
Ось як насправді виглядає сонячна посмішка: вчені розкрили причину "радості" світила Фото: у NASA показали, як "посміхається" Сонце (twitter.com/NASASun)
Автор: Володимир Костирін

Після недавнього видовищного часткового сонячного затемнення світило порадувало землян ще одним яскравим явищем - науковці зафіксували особливе розташування темних плям на його поверхні, і їхня форма зовні дуже нагадує посмішку.

Відповідне фото опубліковано у Twitter-акаунті NASA.

Незвичайний кадр був зроблений фахівцями обсерваторії сонячної динаміки американського національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.

"Скажи сир! Сьогодні Обсерваторія сонячної динаміки НАСА спіймала "усміхнене" Сонце", - йдеться у публікації.

Ось як насправді виглядає сонячна посмішка: вчені розкрили причину &quot;радості&quot; світила

Так "посміхається" Сонце (фото: twitter.com/NASASun)

Як виник такий сонячний "смайлик"

Вчені пояснили, що такі темні плями на Сонці, які можна побачити в ультрафіолетовому світлі, називають корональними дірками.

Це області, де швидкий сонячний вітер виривається в космос.

Додамо також, що появу областей у сонячній короні, де знижено щільність і температура плазми (корональні дірки), можна зафіксувати лише за допомогою зображень, отриманих у рентгенівському діапазоні із супутників.

Так, неозброєним оком побачити із Землі сонячні "усмішки" неможливо.

Як "радісне" Сонце надихнуло мережу

Користувачі інтернету побачили в такій усмішці не лише гігантський "смайлик", як на популярному емодзі, але й знайшли схожість з відомим персонажем комедії-ужастика "Мисливці за привидами" - величезною білою примарою "моряка" Stay Puff з характерною усмішкою.

І не тільки...

Ось як насправді виглядає сонячна посмішка: вчені розкрили причину &quot;радості&quot; світилаОсь як насправді виглядає сонячна посмішка: вчені розкрили причину &quot;радості&quot; світила

До речі, пропонуємо вам подивитися, як виглядало часткове сонячне затемнення, що відбулося 25 жовтня і яке українці спостерігали у різних містах, знімаючи на відео та фото.

Додамо також, нещодавно космічний телескоп Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір'ї Оріон.

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