Ось як насправді виглядає сонячна посмішка: вчені розкрили причину "радості" світила
Після недавнього видовищного часткового сонячного затемнення світило порадувало землян ще одним яскравим явищем - науковці зафіксували особливе розташування темних плям на його поверхні, і їхня форма зовні дуже нагадує посмішку.
Відповідне фото опубліковано у Twitter-акаунті NASA.
Незвичайний кадр був зроблений фахівцями обсерваторії сонячної динаміки американського національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.
"Скажи сир! Сьогодні Обсерваторія сонячної динаміки НАСА спіймала "усміхнене" Сонце", - йдеться у публікації.
Так "посміхається" Сонце (фото: twitter.com/NASASun)
Як виник такий сонячний "смайлик"
Вчені пояснили, що такі темні плями на Сонці, які можна побачити в ультрафіолетовому світлі, називають корональними дірками.
Це області, де швидкий сонячний вітер виривається в космос.
Додамо також, що появу областей у сонячній короні, де знижено щільність і температура плазми (корональні дірки), можна зафіксувати лише за допомогою зображень, отриманих у рентгенівському діапазоні із супутників.
Так, неозброєним оком побачити із Землі сонячні "усмішки" неможливо.
Як "радісне" Сонце надихнуло мережу
Користувачі інтернету побачили в такій усмішці не лише гігантський "смайлик", як на популярному емодзі, але й знайшли схожість з відомим персонажем комедії-ужастика "Мисливці за привидами" - величезною білою примарою "моряка" Stay Puff з характерною усмішкою.
І не тільки...
Yes, but more: pic.twitter.com/Rqdk0D0Fqb— Chris Barlow (@chrispbarlow) October 27, 2022
Obviously the sun is gonna be smiling after the eclipse! pic.twitter.com/NS2aoe82zs— YAYAYAYASH (@lopsidedpopsicl) October 28, 2022
До речі, пропонуємо вам подивитися, як виглядало часткове сонячне затемнення, що відбулося 25 жовтня і яке українці спостерігали у різних містах, знімаючи на відео та фото.
Додамо також, нещодавно космічний телескоп Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір'ї Оріон.