Вот как на самом деле выглядит солнечная улыбка: ученые раскрыли причину "радости" светила

Необычный кадр был сделан специалистами обсерватории солнечной динамики американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Скажи сыр! Сегодня Обсерватория солнечной динамики НАСА поймала "улыбающееся" Солнце", - говорится в публикации.

Так "улыбается" Солнце (фото: twitter.com/NASASun)

Ученые объяснили, что такие темные пятна на Солнце, которые можно увидеть в ультрафиолетовом свете, называются корональными дырами.

Это области, где быстрый солнечный ветер устремляется в космос.

Добавим также, что появление областей в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы (корональные дыры), можно зафиксировать лишь с помощью изображений, полученных в рентгеновском диапазоне со спутников.

Так, невооруженным взглядом увидеть с Земли солнечные "улыбки" невозможно.

Пользователи интернета увидели в такой улыбке не только гигантский "смайлик", как на популярном эмодзи, но и нашли сходство с известным персонажем комедии-ужастика "Охотники за приведениями" - огромным белым призраком "моряка" Stay Puff с характерной ухмылкой.

И не только...

Obviously the sun is gonna be smiling after the eclipse! pic.twitter.com/NS2aoe82zs