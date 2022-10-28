Вот как на самом деле выглядит солнечная улыбка: ученые раскрыли причину "радости" светила
После недавнего зрелищного частичного солнечного затмения светило порадовало землян еще одним ярким явлением - ученые зафиксировали особое расположение темных пятен на его поверхности, и их форма внешне очень напоминает улыбку.
Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте NASA.
Необычный кадр был сделан специалистами обсерватории солнечной динамики американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
"Скажи сыр! Сегодня Обсерватория солнечной динамики НАСА поймала "улыбающееся" Солнце", - говорится в публикации.
Так "улыбается" Солнце (фото: twitter.com/NASASun)
Как возник такой солнечный "смайлик"
Ученые объяснили, что такие темные пятна на Солнце, которые можно увидеть в ультрафиолетовом свете, называются корональными дырами.
Это области, где быстрый солнечный ветер устремляется в космос.
Добавим также, что появление областей в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы (корональные дыры), можно зафиксировать лишь с помощью изображений, полученных в рентгеновском диапазоне со спутников.
Так, невооруженным взглядом увидеть с Земли солнечные "улыбки" невозможно.
Как "радостное" Солнце вдохновило сеть
Пользователи интернета увидели в такой улыбке не только гигантский "смайлик", как на популярном эмодзи, но и нашли сходство с известным персонажем комедии-ужастика "Охотники за приведениями" - огромным белым призраком "моряка" Stay Puff с характерной ухмылкой.
И не только...
Yes, but more: pic.twitter.com/Rqdk0D0Fqb— Chris Barlow (@chrispbarlow) October 27, 2022
Obviously the sun is gonna be smiling after the eclipse! pic.twitter.com/NS2aoe82zs— YAYAYAYASH (@lopsidedpopsicl) October 28, 2022
К слову, предлагаем вам посмотреть, как выглядело частичное солнечное затмение, которое произошло 25 октября, и которое украинцы наблюдали в разных городах, снимая на видео и фото.
Добавим также, недавно космический телескоп Hubble сделал впечатляющую фотографию облака пыли в созвездии Орион.