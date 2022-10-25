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Вже почалося: українці спостерігають сонячне затемнення (фото)

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Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 13:48
Вже почалося: українці спостерігають сонячне затемнення (фото) Сонячне затемнення в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

25 жовтня 2022 року на території України можна спостерігати часткове сонячне затемнення, яке розпочалося об 11:58 (за Київським часом).

Фото та відео унікального явища вже з'явились у мережі.

Спостерігати це природне явище можуть люди в різних регіонах країни. Звісно, якщо дозволяє погода.

Зазначимо, що часткове сонячне затемнення означає, що Місяць закриває лише частину Сонця.

У мережі вже з'явились фото сонячного затемнення в Одесі. Максимальної фази досягне приблизно о 13:41. У цей час Місяць закриє диск Сонця на 57%.

Водночас максимальне затемнення - 69% сонячного диска буде у Харкові.

Друге і останнє цьогорічне сонячне затемнення можна буде побачити лише з деяких ділянок Землі - переважно з частини Європи, Африки та Азії.

Додамо, що не можна спостерігати за затемненням через бінокль, телескоп, якісь окуляри, зокрема сонцезахисні. Це може зашкодити очам. Краще вибрати закопчене скло.

Вже почалося: українці спостерігають сонячне затемнення (фото)Сонячне затемнення в Україні (t.me/truexanewsua)

Вже почалося: українці спостерігають сонячне затемнення (фото)Вже почалося: українці спостерігають сонячне затемнення (фото)

Раніше ми повідомляли, які дні в жовтні 2022 року будуть найнебезпечнішими, а які - вдалими.

Також ми писали, коли у жовтні не можна йти до перукаря.

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