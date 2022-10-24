Космічний телескоп NASA Hubble зробив унікальну фотографію галактичної туманності NGC 1999, яка розташована у сузір’ї Оріон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Кадр було зроблено завдяки камері Wide Field Camera 3. Варто відзначити, що галактична туманність, це внутрішньогалактична хмара розріджених газів та пилу. Фото: Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон (twitter.com/NASAHubble/) Космічний об'єкт розташований близько в 1 350 світлових роках від Землі поруч з сузір'ям Оріона - найближчого утворення масивних зірок до нашої планети. Найцікавішим аспектом зовнішнього вигляду NGC 1999 є "чорний тунель" у центрі туманності.