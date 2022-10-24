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Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон

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Понеділок 24 жовтня 2022 12:47
Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон Фото: Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон (twitter.com/NASAHubble/)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп NASA Hubble зробив унікальну фотографію галактичної туманності NGC 1999, яка розташована у сузір’ї Оріон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Кадр було зроблено завдяки камері Wide Field Camera 3.

Варто відзначити, що галактична туманність, це внутрішньогалактична хмара розріджених газів та пилу.

Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон

Фото: Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон (twitter.com/NASAHubble/)

Космічний об'єкт розташований близько в 1 350 світлових роках від Землі поруч з сузір'ям Оріона - найближчого утворення масивних зірок до нашої планети.

Найцікавішим аспектом зовнішнього вигляду NGC 1999 є "чорний тунель" у центрі туманності.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.

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