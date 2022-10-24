Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон
Космічний телескоп NASA Hubble зробив унікальну фотографію галактичної туманності NGC 1999, яка розташована у сузір’ї Оріон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.
Кадр було зроблено завдяки камері Wide Field Camera 3.
Варто відзначити, що галактична туманність, це внутрішньогалактична хмара розріджених газів та пилу.
Фото: Hubble зробив вражаючу фотографію хмари пилу у сузір’ї Оріон (twitter.com/NASAHubble/)
Космічний об'єкт розташований близько в 1 350 світлових роках від Землі поруч з сузір'ям Оріона - найближчого утворення масивних зірок до нашої планети.
Найцікавішим аспектом зовнішнього вигляду NGC 1999 є "чорний тунель" у центрі туманності.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.
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