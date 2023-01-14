Ось як насправді треба готувати і їсти овочі. Ми все робимо неправильно

Овочі - чудове джерело клітковини, вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Але готувати і вживати їх треба правильно.
Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.
Найкориснішими будуть ті овочі - картопля, буряк, морква, які після приготування вистигли. Тільки тоді ми отримаємо від них максимум користі.
Адже при розщепленні крохмаль може перетворюватися на шкідливий цукор, а може – допомагати травленню.
Нестійкий крохмаль засвоюється в тонкому кишечнику, де розщеплюється на цукор. Далі у вигляді цукру він всмоктується в кров і піднімає рівень цукру так само, як і прості вуглеводи.
Стійкий крохмаль не перетравлюється ферментами шлунково-кишкового тракту і тому досягає аж товстого кишечника. Там він є їжею для дружніх бактерій кишечника.
Буряк, морква і картопля - продукти зі стійким крохмалем. Але термічна обробка його руйнує. Щоб відновити стійкий крохмаль, треба дати овочам знову охолонути.
Цікаво, що чим більше стійкого крохмалю, тим менше калорій.
Раніше ми писали, в якому посуді краще не готувати.
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