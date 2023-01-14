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Ось як насправді треба готувати і їсти овочі. Ми все робимо неправильно

Як правильно готувати овочі (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Овочі - чудове джерело клітковини, вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Але готувати і вживати їх треба правильно.

Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.

Які овочі корисні, а які - не дуже

Найкориснішими будуть ті овочі - картопля, буряк, морква, які після приготування вистигли. Тільки тоді ми отримаємо від них максимум користі.

Адже при розщепленні крохмаль може перетворюватися на шкідливий цукор, а може – допомагати травленню.

Стійкий і нестійкий крохмаль - в чому різниця

Нестійкий крохмаль засвоюється в тонкому кишечнику, де розщеплюється на цукор. Далі у вигляді цукру він всмоктується в кров і піднімає рівень цукру так само, як і прості вуглеводи.

Стійкий крохмаль не перетравлюється ферментами шлунково-кишкового тракту і тому досягає аж товстого кишечника. Там він є їжею для дружніх бактерій кишечника.

Гарячі і холодні овочі мають суттєву різницю

Буряк, морква і картопля - продукти зі стійким крохмалем. Але термічна обробка його руйнує. Щоб відновити стійкий крохмаль, треба дати овочам знову охолонути.

Цікаво, що чим більше стійкого крохмалю, тим менше калорій.

Стійкий крохмаль має таку користь:

  • годує дружні бактерії в кишечнику,
  • стимулює прилив крові до товстої кишки,
  • пригнічує ріст патогенних бактерій,
  • допомагає всмоктуванню токсичних / канцерогенних сполук,
  • збільшує поглинання мінералів,
  • покращує чутливість до інсуліну,
  • допомагає довше зберігати ситість,
  • впливає на вироблення імунних клітин.

Раніше ми писали, в якому посуді краще не готувати.

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