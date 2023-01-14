Вот как на самом деле нужно готовить и есть овощи. Мы все делаем неправильно

Какие овощи полезны, а какие – не очень

Самыми полезными будут те овощи – картофель, свекла, морковь, которые после приготовления остыли. Только тогда мы получим от них максимум пользы.

Ведь при расщеплении крахмал может превращаться во вредный сахар, а может – помогать пищеварению.

Устойчивый и неустойчивый крахмал – в чем разница

Неустойчивый крахмал усваивается в тонком кишечнике, где расщепляется на сахар. Далее в виде сахара он впитывается в кровь и поднимает уровень сахара так же, как и простые углеводы.

Устойчивый крахмал не переваривается ферментами желудочно-кишечного тракта и поэтому достигает толстого кишечника. Там он – еда для дружественных бактерий кишечника.

Горячие и холодные овощи имеют существенную разницу

Свекла, морковь и картофель – продукты со стойким крахмалом. Но термическая обработка его разрушает. Чтобы восстановить стойкий крахмал, нужно дать овощам снова остыть.

Интересно, что чем больше стойкого крахмала, тем меньше калорий.

Устойчивый крахмал имеет такую пользу: