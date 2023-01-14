Вот как на самом деле нужно готовить и есть овощи. Мы все делаем неправильно

Овощи – отличный источник клетчатки, витаминов, минералов и других питательных веществ. Но готовить и употреблять их нужно правильно.
Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.
Самыми полезными будут те овощи – картофель, свекла, морковь, которые после приготовления остыли. Только тогда мы получим от них максимум пользы.
Ведь при расщеплении крахмал может превращаться во вредный сахар, а может – помогать пищеварению.
Неустойчивый крахмал усваивается в тонком кишечнике, где расщепляется на сахар. Далее в виде сахара он впитывается в кровь и поднимает уровень сахара так же, как и простые углеводы.
Устойчивый крахмал не переваривается ферментами желудочно-кишечного тракта и поэтому достигает толстого кишечника. Там он – еда для дружественных бактерий кишечника.
Свекла, морковь и картофель – продукты со стойким крахмалом. Но термическая обработка его разрушает. Чтобы восстановить стойкий крахмал, нужно дать овощам снова остыть.
Интересно, что чем больше стойкого крахмала, тем меньше калорий.
Раньше мы писали, в какой посуде лучше не готовить.
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