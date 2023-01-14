RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот как на самом деле нужно готовить и есть овощи. Мы все делаем неправильно

Как правильно готовить овощи (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Овощи – отличный источник клетчатки, витаминов, минералов и других питательных веществ. Но готовить и употреблять их нужно правильно.

Об этом в Instagram рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик.

Какие овощи полезны, а какие – не очень

Самыми полезными будут те овощи – картофель, свекла, морковь, которые после приготовления остыли. Только тогда мы получим от них максимум пользы.

Ведь при расщеплении крахмал может превращаться во вредный сахар, а может – помогать пищеварению.

Устойчивый и неустойчивый крахмал – в чем разница

Неустойчивый крахмал усваивается в тонком кишечнике, где расщепляется на сахар. Далее в виде сахара он впитывается в кровь и поднимает уровень сахара так же, как и простые углеводы.

Устойчивый крахмал не переваривается ферментами желудочно-кишечного тракта и поэтому достигает толстого кишечника. Там он – еда для дружественных бактерий кишечника.

Горячие и холодные овощи имеют существенную разницу

Свекла, морковь и картофель – продукты со стойким крахмалом. Но термическая обработка его разрушает. Чтобы восстановить стойкий крахмал, нужно дать овощам снова остыть.

Интересно, что чем больше стойкого крахмала, тем меньше калорий.

Устойчивый крахмал имеет такую пользу:

  • кормит дружеские бактерии в кишечнике,
  • стимулирует прилив крови к толстой кишке,
  • угнетает рост патогенных бактерий,
  • помогает всасыванию токсичных/канцерогенных соединений,
  • увеличивает поглощение минералов,
  • улучшает чувствительность к инсулину,
  • помогает дольше сохранять сытость,
  • влияет на выработку иммунных клеток.

Раньше мы писали, в какой посуде лучше не готовить.

Кроме того, читайте, как выбрать оливковое масло и не выбросить деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки