Ось як ефективно почистити душову лійку від нальоту: легкі та швидкі способи

Чому з'являється наліт

У ванній кімнаті часто накопичується вапняний наліт, який з'являється через жорстку воду. Та від цього страждають не тільки стінки вашої душової кабінки чи ванної - вапно осідає і на лійці вашого душу, забиваючи отвори та забруднюючи воду.

Як очистити душову лійку

Столовий оцет

Завдяки оцету можна легко видалити наліт повернути блиск душовій лійці. Візьміть поліетиленовий пакет та наповніть його двома склянками оцту. Далі покладіть туди лійку та щільно закрийте.

При необхідності можна додати оцет для більшої ефективності. Залиште лійку у розчині на ніч, щоб ефективно очистити від бруду та вапняних відкладень. Наступного ранку душова лійка буде як нова.

Лимон

Лимон відомий своїми властивостями видалення накипу та дезінфекції. Для цього потрібно потерти душову лійку половинкою лимона і залишити на 5-7 хвилин, а потім змити чистою водою.

В кінці протріть сухою серветкою та насолоджуйтесь результатом.

Содовий розчин

Розчиніть 5 ст. л соди у 0,5 л води та опустіть у цей розчин душову лійку. Через 40-50 хвилин вапняний наліт легко зніматиметься за допомогою мочалки або щітки. Зверніть увагу: якщо тримати лійку в соді понад годину, агресивна речовина може пошкодити її покриття.

Coca-Cola

Coca-Cola добре справляється з іржею та нальотом, але для очищення душової лійки її доведеться підігріти. У теплий напій опустіть душ на 30-60 хвилин, після чого промийте лійку.

Щоб наліт в майбутньому знову не з'являвся на душовій лійці, можна встановити пом'якшувач води. Він допоможе надійно захистити сантехніку у будинку від шкідливого впливу нальоту.