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Вот как эффективно почистить душевую лейку от налета: легкие и быстрые способы

Как удалить налет из душевой лейки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Жесткая водопроводная вода приводит к образованию ржавчины и известкового налета на сантехнике и справиться с ними бывает непросто даже с помощью специальной бытовой химии. Однако некоторые народные средства помогут легко очистить душевую лейку от налета.

Об этом пишет SantePlus.

Почему появляется налет

В ванной комнате часто скапливается известковый налет, который появляется из-за жесткой воды. Но от этого страдают не только стенки вашей душевой кабинки или ванной - известь оседает и на лейке вашего душа, забивая отверстия и загрязняя воду.

Как очистить душевую лейку

Столовый уксус

Благодаря уксусу можно легко удалить налет и вернуть блеск душевой лейке. Возьмите полиэтиленовый пакет и наполните его двумя стаканами уксуса. Затем положите туда лейку и плотно закройте.

При необходимости можно добавить уксус для большей эффективности. Оставьте лейку в растворе на ночь, чтобы эффективно очистить от грязи и известковых отложений. На следующее утро душевая лейка будет как новая.

Лимон

Лимон известен своими свойствами для удаления накипи и дезинфекции. Для этого нужно потереть душевую лейку половинкой лимона и оставить на 5-7 минут, затем смыть чистой водой.

В конце протрите сухой салфеткой и наслаждайтесь результатом.

Содовый раствор

Растворите 5 ст. л соды в 0,5 л воды и опустите в раствор душевую лейку. Через 40-50 минут известковый налет будет легко сниматься с помощью мочалки или щетки. Обратите внимание: если держать лейку в соде более часа, агрессивное вещество может повредить ее покрытие.

Coca-Cola

Coca-Cola хорошо справляется со ржавчиной и налетом, но для очистки душевой лейки ее придется подогреть. В теплый напиток опустите душ на 30-60 минут, после чего промойте лейку.

Чтобы налет в будущем снова не появлялся на душевой лейке, можно установить смягчитель воды. Он поможет надежно защитить сантехнику в доме от вредного воздействия налета.

Ранее мы сообщали, как удалить известковый налет из унитаза с помощью двух продуктов.

Также мы писали о способах, которые помогут избавиться от желтого налета на посуде.

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