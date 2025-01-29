Ось як дізнатися свій біологічний вік: простий калькулятор

Чи знаєте ви, що ваш біологічний вік може відрізнятися від паспортного? Це показник, який відображає стан організму та може бути як молодшим, так і старшим за ваш фактичний вік.
В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) дізнайтеся, як дізнатися свій біологічний вік.
Такий калькулятор аналізує низку факторів, що впливають на стан організму, серед яких:
Фізична активність - чи займаєтеся спортом та наскільки активно?
Харчові звички - збалансоване харчування або регулярне споживання фастфуду?
Якість сну - чи висипаєтеся та чи дотримуєтесь режиму?
Рівень стресу - наскільки часто відчуваєте напруження та втому?
Шкідливі звички - куріння, вживання алкоголю та їхній вплив на організм.
Щоб розрахувати біологічний вік, можна скористатися онлайн-калькулятором на цьому сайті або звернутися до фахівців, які проводять аналіз крові, вимірюють стан судин та загальні показники здоров’я.
Знаючи свій біологічний вік, ви можете вчасно внести зміни у спосіб життя, покращити харчування, збільшити фізичну активність та мінімізувати стрес. Це допоможе вам жити довше та почуватися краще!
Читайте також, в чому секрет молодості засновника Amazon Джефа Безоса.
До речі, дієтолог з зони довгожителів у Японії розказала, що їсть на сніданок.
В матеріалі були використані такі джерела - HuffPost, NHS, Zoe Podcast.