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Вот как узнать свой биологический возраст: простой калькулятор

Фото: Как узнать свой биологический возраст? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Знаете ли вы, что ваш биологический возраст может отличаться от паспортного? Это показатель, который отражает состояние организма и может быть как моложе, так и старше вашего фактического возраста.

В материале РБК-Украина (проект Styler) узнайте, как узнать свой биологический возраст.

Как работает калькулятор биологического возраста?

Такой калькулятор анализирует ряд факторов, влияющих на состояние организма, среди которых:

Физическая активность - занимаетесь ли спортом и насколько активно?
Пищевые привычки - сбалансированное питание или регулярное потребление фастфуда?
Качество сна - высыпаетесь ли вы и соблюдаете ли режим?
Уровень стресса - насколько часто чувствуете напряжение и усталость?
Вредные привычки - курение, употребление алкоголя и их влияние на организм.

Как узнать свой биологический возраст?

Чтобы рассчитать биологический возраст, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на этом сайте или обратиться к специалистам, которые проводят анализ крови, измеряют состояние сосудов и общие показатели здоровья.

Почему это важно?

Зная свой биологический возраст, вы можете вовремя внести изменения в образ жизни, улучшить питание, увеличить физическую активность и минимизировать стресс. Это поможет вам жить дольше и чувствовать себя лучше!

 

 

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Кстати, диетолог из зоны долгожителей в Японии рассказала, что ест на завтрак.

В материале были использованы такие источники - HuffPost, NHS, Zoe Podcast.

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