Ось як часто потрібно прати одян: точні терміни

У кожного є речі, які брудняться значно рідше або частіше за інші. Кидати речі у пральну машинку потрібно не лише тоді, коли на них уже з’явилися досить помітні плями. Кожна річ має свій "термін використання", після якого її варто випрати.
Як часто потрібно прати одяг - читайте на Styler нижче.
Такий одяг став дуже популярним. Брудняться вони не так сильно, тому рекомендується прати їх раз у два тижні.
Однак, прати їх потрібно у практично холодній воді і без кондиціонера. Якщо кидати їх у машинку дуже часто, вони можуть втратити колір.
Трусики потрібно прати після кожного використання, а от бюстгальтер можна випрати після того, як одягнули 3 або 4 рази.
Для того, щоб випрати бюстгальтери у машинці, знадобиться спеціальний мішечок. Завдяки йому білизна не пошкодиться.
Під час сну усі люди можуть спітніти, тому прати піжаму рекомендується кожні три дні. Це можна робити і частіше, якщо ви бачите у цьому потребу.
Постільну білизну варто прати раз у тиждень. Робити це потрібно у воді за температури не менше 60 градусів.
Зазвичай рушники варто прати вже після трьох використань. Сушити їх краще на відкритому сонці, а не у ванній.
Прати такий одяг варто після того, як ви їх одягнули його шість разів.
Буде достатньо прати сукні після того, як два рази одягнули. Або ж дивитись на ступінь забруднення. Влітку прати варто частіше.
Раніше ми повідомляли, чому потрібно прати нові речі після покупки.
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