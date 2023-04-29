Ось як часто можна їсти макарони, щоб не нашкодити фігурі

Макарони дуже поживні і містять багато клітковини, але сприяють набору зайвої ваги. Варто знати, які сорти найкорисніші, і як часто їх можна їсти.
Про це повідомила психолог розладу харчової поведінки Юлія Клірик в Instagram.
Ще в магазині експерт радить звернути увагу саме на вид борошна. Потрібно обирати борошно з твердих сортів пшениці або дурум ("durum") з позначкою А.
Такі макаронні вироби мають низький глікемічний індекс, багаті клітковиною, вітамінами і мінералами. На упаковках макаронів, які були експортовані з Італії зазвичай пишуть: "Semola di grano duro", "Farina di grano duro", "Semola di frumento duro".
До того важлива і кількість білка. Вміст має бути не менше 12 г на 100 г макаронів. Загалом, чим більше, тим краще.
Також, щоб урізноманітнити свій раціон, обирайте різні види макаронів. Крім макаронів з пшениці, є такі види:
До того ж можна купувати з різними смаками, наприклад, шпинатні.
За словами експерта, найкраще їсти макарони з:
Для кращого смаку можна змішати макарони з оливковою олією, посипати зеленню і часником.
Важливо відмовитись від магазинних соусів з вмістом цукру.
Найкраще готувати макаронні страви не частіше 1-2 разів на тиждень (на обід). Варити їх слід по типу "альденте", тобто з злегка недовареною серединою
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