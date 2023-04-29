Ось як часто можна їсти макарони, щоб не нашкодити фігурі

На що звернути увагу

Ще в магазині експерт радить звернути увагу саме на вид борошна. Потрібно обирати борошно з твердих сортів пшениці або дурум ("durum") з позначкою А.

Такі макаронні вироби мають низький глікемічний індекс, багаті клітковиною, вітамінами і мінералами. На упаковках макаронів, які були експортовані з Італії зазвичай пишуть: "Semola di grano duro", "Farina di grano duro", "Semola di frumento duro".

До того важлива і кількість білка. Вміст має бути не менше 12 г на 100 г макаронів. Загалом, чим більше, тим краще.

Також, щоб урізноманітнити свій раціон, обирайте різні види макаронів. Крім макаронів з пшениці, є такі види:

горохові;

сочевичні;

з кіноа;

з пшона;

гречані;

рисові.

До того ж можна купувати з різними смаками, наприклад, шпинатні.

З чим їсти

За словами експерта, найкраще їсти макарони з:

З овочами - найкраще поєднання. Спагеті можна подавати з помідорами, тушкованими цукіні, відвареною броколі;

З грибами - смачно, але може бути складно для травної системи;

З морепродуктами - особливо з креветками, устрицями або мідіями;

З сиром.

Як часто можна їсти

Для кращого смаку можна змішати макарони з оливковою олією, посипати зеленню і часником.

Важливо відмовитись від магазинних соусів з вмістом цукру.

Найкраще готувати макаронні страви не частіше 1-2 разів на тиждень (на обід). Варити їх слід по типу "альденте", тобто з злегка недовареною серединою

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