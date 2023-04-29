Вот как часто можно есть макароны, чтобы не навредить фигуре

На что обратить внимание

Еще в магазине эксперт советует обратить внимание именно на вид муки. Нужно выбирать муку из твердых сортов пшеницы или дурум ("durum") с пометкой А.

Такие макаронные изделия обладают низким гликемическим индексом, богатыми клетчаткой, витаминами и минералами. На упаковках макарон, которые были экспортированы из Италии, обычно пишут: "Semola di grano duro", "Farina di grano duro", "Semola di frumento duro".

К тому же важно и количество белка. Содержимое должно быть не менее 12 г на 100 г макарон. В общем, чем больше, тем лучше.

Также, чтобы разнообразить свой рацион, выбирайте разные виды макарон. Кроме макарон из пшеницы, есть следующие виды:

гороховые;

чечевичные;

с киноа;

из пшена;

гречневые;

рисовые.

К тому же можно покупать с разными вкусами, например, шпинатные.

С чем есть

По словам эксперта, лучше всего есть макароны из:

С овощами - лучшее сочетание. Спагетти можно подавать с помидорами, тушеными цукини, отварной брокколи;

С грибами - вкусно, но может быть сложно для пищеварительной системы;

С морепродуктами - особенно с креветками, устрицами или мидиями;

С творогом.

Как часто можно есть

Для лучшего вкуса можно смешать макароны с оливковым маслом, посыпать зеленью и чесноком.

Важно отказаться от магазинных соусов с содержанием сахара.

Лучше всего готовить макаронные блюда не чаще 1-2 раз в неделю (на обед). Варить их следует по типу "альденте, то есть со слегка недоваренной серединой

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