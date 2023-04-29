Вот как часто можно есть макароны, чтобы не навредить фигуре

Макароны очень питательны и содержат много клетчатки, но способствуют набору лишнего веса. Следует знать, какие сорта полезны, и как часто их можно есть.
Об этом сообщила психолог расстройства пищевого поведения Юлия Клирик в Instagram.
Еще в магазине эксперт советует обратить внимание именно на вид муки. Нужно выбирать муку из твердых сортов пшеницы или дурум ("durum") с пометкой А.
Такие макаронные изделия обладают низким гликемическим индексом, богатыми клетчаткой, витаминами и минералами. На упаковках макарон, которые были экспортированы из Италии, обычно пишут: "Semola di grano duro", "Farina di grano duro", "Semola di frumento duro".
К тому же важно и количество белка. Содержимое должно быть не менее 12 г на 100 г макарон. В общем, чем больше, тем лучше.
Также, чтобы разнообразить свой рацион, выбирайте разные виды макарон. Кроме макарон из пшеницы, есть следующие виды:
К тому же можно покупать с разными вкусами, например, шпинатные.
По словам эксперта, лучше всего есть макароны из:
Для лучшего вкуса можно смешать макароны с оливковым маслом, посыпать зеленью и чесноком.
Важно отказаться от магазинных соусов с содержанием сахара.
Лучше всего готовить макаронные блюда не чаще 1-2 раз в неделю (на обед). Варить их следует по типу "альденте, то есть со слегка недоваренной серединой
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