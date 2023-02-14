UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось головні причини, чому вам не хочеться снідати

Чому зранку не хочеться їсти (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Часом буває так, що зранку немає ніякого апетиту. Це не обов'язково повинно свідчити про збої в роботі ШКТ або інші порушення. Вам не потрібно снідати, як тільки ви розплющили очі. Зробіть це пізніше, коли з'явиться апетит.

А от які можуть бути причини на відсутність ранкового голоду, розповідає нутриціолог Анастасія Каліга на своїй сторінці в Instagram.

Ви насичено повечеряли

Якщо ввечері попереднього дня, ви з'їли багаті на білок і жири страви, то зранку навряд чи будете відчувати голод. Ці речовини довго розщеплюються, а ще певним чином впливають на роботу гормону голоду. Але не намагайтеся влізати в цей процес і регулювати його самостійно.

Якщо переїдання на ніч стаються занадто часто, помалу викорінюйте цю звичку. Адже в перспективі вона негативно впливає на роботу гормональної системи та ШКТ.

Ви вагітні

Щонайменше токсикоз може стати причиною відсутності апетиту зранку. За словами лікаря, вчені проводили дослідження, де взяли участь понад 2 000 вагітних жінок. 34% з них повідомили, що на ранніх термінах вагітності (саме тоді проявляється токсикоз) вони їли менше.

Нутриціолог не радить просто відмовлятися від їжі. Варто підтримувати здоровий сон, вживати достатню кількість води та їсти невеликими порціями за відчуттям голоду.

Тривога та депресія

Разом із втратою інтересу до чогось, втомою та порушенням режиму сну може знижуватися апетит. Так відбувається через підвищення рівня гормону стресу в організмі. Хоча, зазначає лікар, це правило не працює для всіх. У деяких людей за наявності цих факторів апетит навпаки посилюється.

Окрім того, як знайти людину, яка допоможе вийти з цих станів, інших порад лікар дати не може.

Хвороба або прийом ліків

Якщо в певний проміжок часу ви медикаментозно лікуєтеся, тоді у вас може знижуватися відчуття голоду. Це може бути як побічний ефект ліків, так і індивідуальна реакція вашого організму.

Крім того, нерідко може знижуватися або взагалі зникати відчуття запаху або смаку. У такі моменти їсти не хочеться взагалі.

Вік

У людей похилого віку з різних причин може знижуватися апетит, і це є цілком нормальним явищем. Спровокувати це може будь-що: зміни в гормональній системі, потреби енергії, відчуття запаху та смаку та навіть соціальні умови.

Раніше ми розповідали, чим може загрожувати постійний пропуск сніданку.

Читайте також, яку вівсянку не можна їсти на сніданок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняПоради нутриціолога