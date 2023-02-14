Вот главные причины, почему вам не хочется завтракать

Иногда бывает так, что с утра нет никакого аппетита. Это не обязательно должно свидетельствовать о сбоях в работе ЖКТ или других нарушениях. Вам не нужно завтракать, как только вы открыли глаза. Сделайте это позже, когда появится аппетит.
А вот какие могут быть причины на отсутствие утреннего голода, рассказывает нутрициолог Анастасия Калига на своей странице в Instagram.
Если вечером предыдущего дня, вы съели богатые белком и жирами блюда, то утром вряд ли будете чувствовать голод. Эти вещества долго расщепляются, а еще влияют на работу гормона голода. Но не пытайтесь влезать в этот процесс и регулировать его самостоятельно.
Если переедания на ночь случаются слишком часто, постепенно искореняйте эту привычку. Ведь в перспективе она негативно влияет на работу гормональной системы и ЖКТ.
По меньшей мере, токсикоз может стать причиной отсутствия аппетита утром. По словам врача, ученые проводили исследование, в котором приняли участие более 2 000 беременных женщин. 34% из них сообщили, что на ранних сроках беременности (именно тогда проявляется токсикоз) они ели меньше.
Нутрициолог не рекомендует просто отказываться от еды. Следует поддерживать здоровый сон, употреблять достаточное количество воды и есть небольшими порциями по ощущению голода.
Вместе с утратой интереса к чему-либо, усталостью и нарушением режима сна может снижаться аппетит. Так происходит из-за повышения уровня гормона стресса в организме. Хотя, отмечает врач, это правило не работает для всех. У некоторых людей при наличии этих факторов аппетит наоборот усиливается.
Кроме того, как найти человека, который поможет выйти из этих состояний, других советов врач дать не может.
Если в определенный период времени вы медикаментозно лечитесь, тогда у вас может снижаться чувство голода. Это может быть как побочный эффект лекарства, так и индивидуальная реакция вашего организма.
Кроме того, нередко может снижаться или вообще исчезать чувство запаха или вкуса. В такие моменты есть вообще не хочется.
У пожилых людей по разным причинам может снижаться аппетит, и это является вполне нормальным явлением. Спровоцировать это может что угодно: изменения в гормональной системе, потребности энергии, ощущение запаха и вкуса и даже социальные условия.
Раньше мы рассказывали, чем может угрожать постоянный пропуск завтрака.
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