Ось де не можна зберігати зубну щітку: цю помилку роблять усі

Як правильно зберігати щітку

Не можна зберігати в тумбочках чи шухлядах

Зубна щітка має знаходитись у сухому, вентиляційному приміщені. Якщо у вас спільний санвузол, то потрібно, щоб щітки знаходились якомога далі від унітаза, тому що при спусканні води всі бактерії розлітаються. Важливо закривати кришку і забрати щітки.

Не зберігайте мокру щітку у ковпачку

Фахівець каже, що ковпачок призначений тільки для подорожей.

Зокрема, щітка має стояти вертикально і висихати самостійно, наприклад у підставках з отворами. Важливо, щоб щітки не контактували одна з одною, що запобігає розповсюдження бактерій.

Також щітки потрібно 1 раз на тиждень мити.

Змінюйте щітку кожних 3-4 місяці

За словами стоматолога, якщо людина перехворіла на ГРВІ або якимось інфекційним захворюванням, то теж потрібно придбати нову щітку.

Тримайте щітку у чистоті

Після чистки зубів, пасту необхідно ретельно змити водою і поставити її вертикально висихати у провітрювальному та сухому приміщенні.

Можна раз на тиждень ставити на кілька хвилин у розчин з хлоргексидином або розчин ополіскувача.

Можна використовувати стерилізатор для зубних щіток

Такий пристрій стерилізує засоби гігієни й бактерії і грибки не завдадуть шкоди вашій ротовій порожнині