Ось де не можна зберігати аптечку, щоб ліки швидко не зіпсувались

Деякі популярні місця для зберігання ліків у будинку можуть привести до псування препаратів. Щоб аспірин зберіг усі свої властивості завжди необхідно дотримуватися інструкції, які вказані на коробці.

Як пише SantePlus , не бажано зберігати аптечку у ванній кімнаті..

Як правильно зберігати

Багато людей вважає, що вони правильно зберігають ліки вдома. Однак, у багатьох випадках вони помиляються.

Поради щодо правильно зберігання ліків:

Більшість ліків слід зберігати в прохолодному, сухому місці та завжди подалі від прямих сонячних променів. Їх також необхідно залишити в оригінальній упаковці;

Завжди важливо перевіряти термін придатності. Прострочений препарат може бути не тільки менш ефективним, але в деяких випадках навіть токсичним. Деякі ліки, такі як очні краплі та сиропи, необхідно вжити до певної дати;

Ліки потрібно зберігати в недоступному для дітей або домашніх тварин місці;

Препарати краще складати в окремі коробки, а не в одному місці. Поділіть ті, що призначені для дорослих, і ті, які для дітей;

Після відкриття деякі ліки можуть потребувати охолодження. Тому завжди читайте інструкцію.

Чому не можна зберігати у ванній

Всупереч поширеній думці, зберігати ліки у ванній - не найкращий варіант. На думку спеціалістів, це зовсім доречне місце для зберігання ліків. Зокрема, це через спеку і вогкість, які завжди у ванній.

Все тому, що у такій кімнаті постійна вологість через пару, яка виходить з душу. Такі умови не є оптимальними для ліків, які обов’язково повинні залишатися сухими та прохолодними.

Краще вибрати шафу в спальні або на кухні, звичайно, якомога далі від нагрівальних приладів.

Які ліки можна зберігати в холодильнику

Деякі ліки необхідно зберігати в холодильнику. Особливу увагу слід приділяти термочутливим препаратам, таким як вакцини, інсуліни, гормони, очні краплі, деякі антибіотики, гелі або навіть супозиторії. Всі вони вимагають низьких температур для їх зберігання, як правило, від 2 до 8°C.

Щоб не помилитися, кожен раз коли ви купуєте ліки, перш за все читайте інструкцію, щоб визначити при якій температурі їх зберігати.