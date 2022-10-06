Вот где нельзя хранить аптечку, чтобы лекарства быстро не испортились

Некоторые популярные места для хранения лекарства в доме могут привести к порче препаратов. Чтобы аспирин сохранил все свои свойства, всегда необходимо следовать инструкциям, указанным на коробке.

Как пишет SantePlus , не желательно хранить аптечку в ванной комнате.

Как правильно хранить

Многие считают, что они правильно хранят лекарства дома. Однако во многих случаях они ошибаются.

Советы по правильному хранению лекарств:

Большинство лекарств следует хранить в прохладном, сухом месте и всегда подальше от прямых солнечных лучей. Их также необходимо оставить в оригинальной упаковке;

Всегда важно проверять срок годности. Просроченный препарат может быть не только менее эффективным, но в некоторых случаях даже токсичен. Некоторые лекарства, такие как глазные капли и сиропы, необходимо применить к определенной дате;

Лекарства следует хранить в недоступном для детей или домашних животных месте;

Препараты лучше складывать в отдельные коробки, а не в одном месте. Разделите те, которые предназначены для взрослых, и те, которые для детей;

После открытия некоторые лекарства могут потребовать охлаждения. Поэтому всегда читайте инструкцию.

Почему нельзя хранить в ванной

Вопреки распространенному мнению, хранить лекарства в ванной - не лучший вариант. По мнению специалистов, это не совсем подходящее место для хранения лекарств. В частности, это из-за жары и сырости, которые всегда в ванной.

Все потому, что в такой комнате постоянная влажность из-за выходящего из душа пара. Такие условия не являются оптимальными для лекарств, которые обязательно должны оставаться сухими и прохладными.

Лучше выбрать шкаф в спальне или на кухне, конечно, как можно дальше от нагревательных приборов.

Какие лекарства можно хранить в холодильнике

Некоторые лекарства необходимо хранить в холодильнике. Особое внимание следует уделять термочувствительным препаратам, таким как вакцины, инсулины, гормоны, глазные капли, некоторые антибиотики, гели или даже суппозитории. Все они требуют низких температур для хранения, как правило, от 2 до 8°C.

Чтобы не ошибиться, каждый раз когда вы покупаете лекарство, прежде всего читайте инструкцию, чтобы определить при какой температуре их хранить.