Ось де не можна ставити живу ялинку в будинку: буде швидко обсипатися

Новий рік 2022 - свято, невід'ємною частиною якого є ялина. Вона наповнює будинок магією та святом. Однак, варто новорічне дерево встановити у правильному місці, щоб воно якомога довше радувало своєю красою.

Де не варто ставити ялинку

Щоб ялинка якомога довше стояла, необхідно правильно за нею доглядати. Для цього важливо підібрати для неї вдале місце.

Зокрема, не можна ставити ялинку поблизу батарей.

Новорічна ялинка має стояти у прохолодному місці. Більшість людей роблять помилку, ставлячи ялинку біля батарей у вітальні, наприклад. Все тому, що тепло може пошкодити її.

Однак, не ставте її біля вікна, оскільки сонце може висушити гілки.

Як правильно встановити ялинку

Для живої ялинки варто вибрати досить відкрите місце, навіть якщо це вимагає переміщення деяких меблів, щоб розрядити простір. Також варто уникати місць проходу.

Щоб ялинка простояла достатньо довго, потрібно доглядати за нею, щоб вона стояла та не осипалась протягом усіх свят.

Окрім того, можна поставити її у горщик зі зволоженим ґрунтом, змішаним з невеликою кількістю піску та компосту.

До того ж можна обприскати гілки водою, щоб вони були зволожені та не осипались.

Додамо, що жива ялина покращує настрій не тільки завдяки своїй присутності. Ароматичні сполуки, що виділяються хвоєю, дратують спеціальні рецептори в нашому носі, під впливом яких в організмі виробляються "гормони радості" - ендорфіни.