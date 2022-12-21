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Вот где нельзя ставить живую елку в доме: будет быстро осыпаться

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Среда 21 декабря 2022 20:23
Вот где нельзя ставить живую елку в доме: будет быстро осыпаться Где нельзя ставить елку в доме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Новый год 2022 - праздник, неотъемлемой частью которого является елка. Она наполняет дом магией и праздником. Однако, стоит новогоднее дерево установить в правильном месте, чтобы она как можно дольше радовало своей красотой.

Об этом пишет SantePlus.

Где не стоит ставить елку

Чтобы елка как можно дольше стояла, необходимо правильно за ней ухаживать. Для этого важно подобрать для нее удачное место.

В частности, нельзя ставить елку вблизи батарей.

Новогодняя елка должна стоять в прохладном месте. Большинство людей совершают ошибку, ставя елку возле батарей в гостиной, например. Все потому, что тепло может повредить ее.

Однако не ставьте ее у окна, так как солнце может высушить ветки.

Как правильно установить елку

Для живой елки следует выбрать достаточно открытое место, даже если это требует перемещения некой мебели, чтобы разрядить пространство. Также следует избегать мест прохода.

Чтобы елка простояла достаточно долго, нужно ухаживать за ней, чтобы она стояла и не осыпалась на протяжении всех праздников.

Кроме того, можно поставить ее в горшок с увлажненной почвой, смешанной с небольшим количеством песка и компоста.

К тому же можно опрыскать ветки водой, чтобы они были увлажнены и не осыпались.

Добавим, что живая елка улучшает настроение не только благодаря своему присутствию. Ароматические соединения, выделяемые хвоей, раздражают специальные рецепторы в нашем носу, под влиянием которых в организме вырабатываются "гормоны радости" - эндорфины.

Раньше мы сообщали, когда и как нужно убирать новогоднюю елку.

Также врач рассказал, какая елка не навредит здоровью. Речь идет об штучней, или живой.

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