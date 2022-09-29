Ось де не можна носити телефон, щоб не нашкодити здоров'ю: цю помилку роблять усі

За словами виробника, iPhone завжди повинен знаходитися на відстані 10 міліметрів від тіла користувача. Отже, якщо ваш пристрій у кишені джинсів, то він надто близько.

Усі телефони мають пройти перевірку, щоб переконатися, що вони випромінюють питомий рівень поглинання радіочастотної енергії до 1,6 Вт. Це запобіжить тепловому пошкодженню, що створюється радіохвилями.

Яка небезпека

Проблеми зі спиною

Деякі люблять носити телефон в задній кишені, і це небезпечно не тільки для здоров'я. Його варто звідти прибрати хоча б тому, що так злодії зможуть непомітно витягнути його.

Також ті, хто так носить телефон, часто звертаються до лікарів з болем в спині і в ногах. Це пов'язано з тим, що випромінювання від смартфона негативно впливає на сідничний нерв. Крім того, сучасні смартфони досить великі і важкі. Вони досить сильно навантажують м'язи.

Небезпека для чоловіків

Лікарі давно б'ють на сполох і категорично забороняють чоловікам носити телефон в кишені брюк. Це негативно впливає на статеве здоров'я: страждає репродуктивна система.

Небезпека для жінок

Деякі жінки носять телефон в нагрудній кишені. Так може збільшитися ризик онкологічного захворювання