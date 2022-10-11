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Ось чому задні вікна автомобіля не опускаються повністю: про це мало хто знає

Чому задні вікна авто не опускаються (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато водіїв стикаються з досить поширеною проблемою - неповним опусканням скла в авто. Дехто старається їх опустити, але це марно. Тому важливо розібратися, чому в автомобілі не опускаються задні шибки до кінця і яка причина.

Про це пише SantePlus.

Чому вікна не опускаються повністю

Бічні вікна залишаються заблокованими й не можуть повністю опуститися через форму задніх дверей. Все тому, що задні двері розташовані прямо над колесами. Бічні вікна блокуються і не опускаються до кінця, щоб уникнути контакту з колесами авто.

Можна переконатися в цьому, спостерігаючи за конструкцією і дизайном свого автомобіля. Дійсно, передня частина досить лінійна, чого не можна сказати про задню частину машини. Задня скоріше приймає форму дуги, за рахунок проходу заднього колеса.

Крім того, є й інша теорія. Вікна не відкриваються з міркувань безпеки. Це гарантує безпеку пасажирів, будь то діти чи домашні тварини, які, як правило, сидять позаду автомобіля.

Що робити, якщо скло заблоковано

Незважаючи ні на що, цілком можливо, що бокове скло вашого автомобіля дійсно заблоковано. Причиною може бути несправність двигуна у вікні. Він підключається до механізму склопідйомника і працює за допомогою електричного струму.

У будь-якому випадку доведеться замінити двигун, щоб мати можливість розблокувати та керувати вікнами автомобіля.

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