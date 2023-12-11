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Ось чому взимку найбільше хочеться солодкого: дві головні причини

Чому взимку люди їдять багато солодкого (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто влітку усі їдять салати та овочі, а взимку пироги та печиво. Варто знати, що ж стається з організмом, що при мінусовій температурі його починає тягнути на солодке.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.

Чому взимку хочеться солодкого

Медики кажуть, що потяг на жирну і солодку їжу взимку то передусім еволюційна прошивка.

Світло

Восени та взимку світловий день скорочується і ми отримуємо менше денного світла, що може викликати сезонний афективний розлад (САР).

Тому організм людини намагається компенсувати цей стан їжею з високим вмістом вуглеводів та цукру. На додачу до гедоністичного аспекту смакування солодким є й біохімічний - солодке спричиняє викид інсуліну, і в цьому разі інсулін - це добре!

Пояснюється це тим, що інсулін допомагає клітинам споживати глюкозу активніше, а також нейронам - утворювати серотонін й дофамін - нейромедіатори, які бадьорять мозок. 

Тепло

Зокрема, окрім світла, взимку людині ще й не вистачає тепла. Тут на допомогу організму приходить харчовий термогенез - процес, коли організм витрачає енергію, щоб переварити їжу і внаслідок цього зігрівається.

Однак, не обов’язково їсти саме солодку їжу - найбільший ефект має білкова їжа.

Такі два фактори дають людині бажання їсти більше, і зокрема солодке.

Як зменшити потяг до солодкого

Для того, щоб зменшити потяг до солодощів лікарі радять:

  • не пропускати повноцінний прийом їжі - коли ми не голодні, встояти перед бажанням їсти солодке трохи простіше, ніж коли шлунок порожній
  • будувати раціон довкола рослинної та білкової їжі - це сприятиме добробуту кишкової мікробіоти (і нашому, як наслідок) і дасть достатньо енергії
  • гуляти та займайтесь спортом, щоб зігрітися іншими шляхами
  • якщо відчуваєте потяг до солодкого - спробуйте спочатку поприсідати (або іншу рухову активність). Це трохи мобілізує запаси глюкози
  • повноцінно відпочивайте, а ще краще раніше лягайте спати, пізніше вставайте. Виспаний мозок меншою мірою прагне солодкої і жирної їжі та краще піддається вольовому контролю 
  • зверніться по допомогу до психолога

Раніше ми повідомляли, чи справді від солодощів товстіють та в який час доби їх найкраще їсти.

Також читайте, скільки можна їсти солодкого, щоб не нашкодити здоров'ю.

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солодощісолодкеМінстерство охорони здоров'я України