Чи справді від солодощів товстіють та в який час доби їх найкраще їсти

Зараз доступна їжа на будь-який смак. Однак, через широкий вибір виникає багато тривожних питань. Варто знати, чи справді товстішають від солодощів.

Як солодощі впливають на здоров'я, повідомили в медичній платформі "Бережи себе" в Instagram .

Що варто знати

Ожиріння, серцево-судинні хвороби та діабет другого типу стали чи не основними проблемами систем охорони здоров’я. Зокрема, розвиток таких станів часто пов’язують саме з надмірним цукром у раціоні.

Медики кажуть, що не варто боятись цукру та вірити в "білу смерть".

Навколо цукру виникло дуже багато дезінформації. Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, що на біохімічному рівні організм не розрізняє цукор у молочному шоколаді та цукри, які знаходяться в гречаній каші.

Звичайно, гречана каша - це кращий вибір, так званий "складний вуглевод", який підвищує рівень глюкози в крові поступово, а не різко, як молочна шоколадка.

"Вуглеводи - це наше основне джерело енергії. Зараз дуже модно рахувати кількість білка, яку ми з’їли, але 45-65% здорового раціону має складатись саме з вуглеводів", - каже дієтолог.

Коли йдеться про вживання цукрів, особливо у вигляді швидких вуглеводів, то можна набрати вагу й отримати менше корисних речовин. Проте це буде не через наявність цукру як такого, а через те, що така їжа, як правило, більш калорійна.

Як їсти солодке та не гладшати

Залиште солодке на десерт

Дієтолог каже, що глюкоза повільніше всмоктується, якщо організм уже отримав необхідні білки, жири та клітковину. Однак, це працює не лише з солодким.

"Несолодка" порція макаронів або хачапурі також буде повільніше підіймати цукор у крові, якщо поєднати їх із салатом", - пояснює Лакуста.

До того ж, ви точно з’їсте менше солодкого, якщо вже вгамували апетит більш поживною їжею.

Не перевищуйте денну норму цукру

Це не означає, що варто зважувати кожен шматочок шоколадки. Проте знати орієнтовні норми, щоб грамотніше будувати раціон, не завадить.

Лікарі рекомендують жінкам споживати понад 6 ч. л доданого цукру на день (орієнтовно 25 грамів), а чоловікам - понад 9 ч. л на день (36 грамів).

Найменше вуглеводів - у кавуні, оскільки там переважно вода, а в стакані черешні - 16 грамів вуглеводів. Проте не забувайте, що фрукти також містять дуже корисну для травлення та мікробіому кишківника клітковину.

Чи можна цукор їсти ввечері

Дієтолог Тетяна Лакуста вважає, що відмова від вуглеводів ввечері підвищує ризик відчути голод вночі. Особливо враховуючи той факт, що українці змушені прокидатись через тривоги та обстріли.

Тому просто оберіть щось цільнозернове або солодке для таких випадків, проте без доданих цукрів. Наприклад, сухофрукти чи пастилу.

Як споживати менше цукру

Для того, щоб споживати менше солодкого, дотримуйтесь таких порад: