Ось чому взимку найбільше хочеться солодкого: дві головні причини
Часто влітку усі їдять салати та овочі, а взимку пироги та печиво. Варто знати, що ж стається з організмом, що при мінусовій температурі його починає тягнути на солодке.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я України.
Чому взимку хочеться солодкого
Медики кажуть, що потяг на жирну і солодку їжу взимку то передусім еволюційна прошивка.
Світло
Восени та взимку світловий день скорочується і ми отримуємо менше денного світла, що може викликати сезонний афективний розлад (САР).
Тому організм людини намагається компенсувати цей стан їжею з високим вмістом вуглеводів та цукру. На додачу до гедоністичного аспекту смакування солодким є й біохімічний - солодке спричиняє викид інсуліну, і в цьому разі інсулін - це добре!
Пояснюється це тим, що інсулін допомагає клітинам споживати глюкозу активніше, а також нейронам - утворювати серотонін й дофамін - нейромедіатори, які бадьорять мозок.
Тепло
Зокрема, окрім світла, взимку людині ще й не вистачає тепла. Тут на допомогу організму приходить харчовий термогенез - процес, коли організм витрачає енергію, щоб переварити їжу і внаслідок цього зігрівається.
Однак, не обов’язково їсти саме солодку їжу - найбільший ефект має білкова їжа.
Такі два фактори дають людині бажання їсти більше, і зокрема солодке.
Як зменшити потяг до солодкого
Для того, щоб зменшити потяг до солодощів лікарі радять:
- не пропускати повноцінний прийом їжі - коли ми не голодні, встояти перед бажанням їсти солодке трохи простіше, ніж коли шлунок порожній
- будувати раціон довкола рослинної та білкової їжі - це сприятиме добробуту кишкової мікробіоти (і нашому, як наслідок) і дасть достатньо енергії
- гуляти та займайтесь спортом, щоб зігрітися іншими шляхами
- якщо відчуваєте потяг до солодкого - спробуйте спочатку поприсідати (або іншу рухову активність). Це трохи мобілізує запаси глюкози
- повноцінно відпочивайте, а ще краще раніше лягайте спати, пізніше вставайте. Виспаний мозок меншою мірою прагне солодкої і жирної їжі та краще піддається вольовому контролю
- зверніться по допомогу до психолога
Раніше ми повідомляли, чи справді від солодощів товстіють та в який час доби їх найкраще їсти.
Також читайте, скільки можна їсти солодкого, щоб не нашкодити здоров'ю.