Вот почему зимой больше всего хочется сладкого: две главные причины
Часто все летом все едят салаты и овощи, а зимой пироги и печенье. Стоит знать, что происходит с организмом, что при минусовой температуре его начинает тянуть на сладкое.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.
Почему зимой хочется сладкого
Медики говорят, что тяга на жирную и сладкую пищу зимой это, прежде всего, эволюционная прошивка.
Свет
Осенью и зимой световой день сокращается и мы получаем меньше дневного света, что может вызвать сезонное аффективное расстройство (САР).
Поэтому организм человека пытается компенсировать это состояние едой с высоким содержанием углеводов и сахара. В дополнение к гедонистическому аспекту смакования сладким является и биохимический - сладкое влечет за собой выброс инсулина, и в этом случае инсулин - это хорошо!
Объясняется это тем, что инсулин помогает клеткам потреблять глюкозу активнее, а также нейронам - образовывать серотонин и дофамин - нейромедиаторы, бодрящие мозг.
Тепло
В частности, кроме света, зимой человеку еще не хватает тепла. Здесь на помощь организму приходит пищевой термогенез - процесс, когда организм тратит энергию, чтобы переварить пищу и вследствие этого согревается.
Однако, не обязательно есть именно сладкую пищу - наибольший эффект имеет белковая пища.
Такие два фактора дают человеку желание есть больше, и в частности сладкое.
Как уменьшить тягу к сладкому
Для того чтобы уменьшить тягу к сладости врачи советуют:
- не пропускать полноценный прием пищи - когда мы не голодны, устоять перед желанием есть сладкое немного проще, чем когда желудок пуст
- строить рацион вокруг растительной и белковой пищи - это будет способствовать благосостоянию кишечной микробиоты (и нашему, как следствие) и даст достаточно энергии
- гулять и занимайтесь спортом, чтобы согреться другими путями
- если испытываете тягу к сладкому - попробуйте сначала поприседать (или другую двигательную активность). Это немного мобилизует запасы глюкозы
- полноценно отдыхайте, а еще лучше раньше ложитесь спать, позже вставайте. Выспавшийся мозг в меньшей степени стремится к сладкой и жирной пище и лучше поддается волевому контролю.
- обратитесь за помощью к психологу
Ранее мы сообщали, действительно ли от сладостей толстеют и в какое время суток их лучше есть.
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