Вот почему зимой больше всего хочется сладкого: две главные причины

Часто все летом все едят салаты и овощи, а зимой пироги и печенье. Стоит знать, что происходит с организмом, что при минусовой температуре его начинает тянуть на сладкое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Почему зимой хочется сладкого

Медики говорят, что тяга на жирную и сладкую пищу зимой это, прежде всего, эволюционная прошивка.

Свет

Осенью и зимой световой день сокращается и мы получаем меньше дневного света, что может вызвать сезонное аффективное расстройство (САР).

Поэтому организм человека пытается компенсировать это состояние едой с высоким содержанием углеводов и сахара. В дополнение к гедонистическому аспекту смакования сладким является и биохимический - сладкое влечет за собой выброс инсулина, и в этом случае инсулин - это хорошо!

Объясняется это тем, что инсулин помогает клеткам потреблять глюкозу активнее, а также нейронам - образовывать серотонин и дофамин - нейромедиаторы, бодрящие мозг.

Тепло

В частности, кроме света, зимой человеку еще не хватает тепла. Здесь на помощь организму приходит пищевой термогенез - процесс, когда организм тратит энергию, чтобы переварить пищу и вследствие этого согревается.

Однако, не обязательно есть именно сладкую пищу - наибольший эффект имеет белковая пища.

Такие два фактора дают человеку желание есть больше, и в частности сладкое.

Как уменьшить тягу к сладкому

Для того чтобы уменьшить тягу к сладости врачи советуют: