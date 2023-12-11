ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вот почему зимой больше всего хочется сладкого: две главные причины

Понедельник 11 декабря 2023 12:20
UA EN RU
Вот почему зимой больше всего хочется сладкого: две главные причины Почему зимой люди едят много сладкого (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто все летом все едят салаты и овощи, а зимой пироги и печенье. Стоит знать, что происходит с организмом, что при минусовой температуре его начинает тянуть на сладкое.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения Украины.

Почему зимой хочется сладкого

Медики говорят, что тяга на жирную и сладкую пищу зимой это, прежде всего, эволюционная прошивка.

Свет

Осенью и зимой световой день сокращается и мы получаем меньше дневного света, что может вызвать сезонное аффективное расстройство (САР).

Поэтому организм человека пытается компенсировать это состояние едой с высоким содержанием углеводов и сахара. В дополнение к гедонистическому аспекту смакования сладким является и биохимический - сладкое влечет за собой выброс инсулина, и в этом случае инсулин - это хорошо!

Объясняется это тем, что инсулин помогает клеткам потреблять глюкозу активнее, а также нейронам - образовывать серотонин и дофамин - нейромедиаторы, бодрящие мозг.

Тепло

В частности, кроме света, зимой человеку еще не хватает тепла. Здесь на помощь организму приходит пищевой термогенез - процесс, когда организм тратит энергию, чтобы переварить пищу и вследствие этого согревается.

Однако, не обязательно есть именно сладкую пищу - наибольший эффект имеет белковая пища.

Такие два фактора дают человеку желание есть больше, и в частности сладкое.

Как уменьшить тягу к сладкому

Для того чтобы уменьшить тягу к сладости врачи советуют:

  • не пропускать полноценный прием пищи - когда мы не голодны, устоять перед желанием есть сладкое немного проще, чем когда желудок пуст
  • строить рацион вокруг растительной и белковой пищи - это будет способствовать благосостоянию кишечной микробиоты (и нашему, как следствие) и даст достаточно энергии
  • гулять и занимайтесь спортом, чтобы согреться другими путями
  • если испытываете тягу к сладкому - попробуйте сначала поприседать (или другую двигательную активность). Это немного мобилизует запасы глюкозы
  • полноценно отдыхайте, а еще лучше раньше ложитесь спать, позже вставайте. Выспавшийся мозг в меньшей степени стремится к сладкой и жирной пище и лучше поддается волевому контролю.
  • обратитесь за помощью к психологу

Ранее мы сообщали, действительно ли от сладостей толстеют и в какое время суток их лучше есть.

Также читайте, сколько можно есть сладкого, чтобы не навредить здоровью.

Читайте РБК-Украина в Google News
солодощі солодке Министерство здравоохранения Украины