Ось чому ви їсте, коли не голодні: експерти назвали 6 важливих причин

Чому нас тягне до їжі

Їжа - це не лише потреба організму в їжі, а ще й задоволення. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям та фігурою, необхідно дотримуватися правильного раціону та графіка харчування.

Але ми не завжди їмо їжу лише у тому випадку, коли голодні. Часто виникає бажання з'їсти щось у відповідь на несвідому реакцію мозку.

Мозок нас обманює в різних ситуаціях і ми отримуємо сигнал голоду в різних ситуаціях, хоча в цей момент точно не потребуємо їжі.

Які причини змушують нас їсти

Перегляд кулінарних передач. Страви, які готують по телевізору, не завжди корисні здоров'ю. Вони часто містять велику кількість жирів та калорій, які наражають на ризик вашу фігуру. Невипадково ті, хто часто дивиться на кулінарні шоу, легше набирають вагу, ніж ті, хто їх не дивиться. Перегляд стимулює бажання щось з'їсти, навіть якщо ви зовсім не голодні.

Потяг до продуктів червоного та оранжевого кольору. Люди свідомо схильні вибирати продукти яскравого кольору, тому що думають, що вони містять більше вітамінів і мінералів. Але краще не зациклюватися на жирних та калорійних стравах, таких як чіпси та начос, які явно шкідливі для здоров'я.

Спостереження за пакетами з їжею на прилавку. Спостереження за їжею на столі чи барній стійці викликає в нас невмотивований апетит. Ви ніби не змогли встояти перед спокусою з'їсти цю їжу, але це лише ставить під загрозу ваше здоров'я та фігуру. Отже, всі куплені продукти краще розкладати по полицях відразу після повернення додому.

Дивитися на інших людей, які їдять. Зазвичай ви не можете встояти перед блюдом, замовленим друзями, навіть якщо ви вже поїли. Навіть якщо ви ситі, ви відчуваєте раптовий голод. Причина? Мозок має тенденцію пристосовуватися до ритму оточуючих його людей, щоб зробити ситуацію заспокійливішою.

Використовуєте величезні тарілки. Використовуючи великі тарілки, ви неусвідомлено змушені їсти більше, щоб з'їсти всю їжу в них. Проблема в очах, які змушують мозок думати, що ці частини менші, ніж здаються.

Почуття щастя. Щоб ви не думали, ви не їсте більше їжі лише тоді, коли вам сумно. Коли людина почувається щасливою, вона також схильна їсти більше і причина досить проста. Ви не звертаєте уваги на кількість споживаних калорій і їсте щоразу, коли голодні.