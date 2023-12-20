Покращиться настрій та стан шкіри: ці продукти обов'язково потрібно їсти взимку
Взимку спосіб життя і харчові звички можуть змінюватися. Зокрема, усі переважно менше рухаються, майже не з’являємось надворі й менше бачать сонце. Варто знати, що додати в раціон, щоб наситити організм необхідними вітамінами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Кандидат біологічних наук Олена Лівінська розповіла, на які категорії продуктів варто звернути увагу взимку, аби отримувати всі необхідні поживні речовини і водночас не перевантажити сімейний бюджет.
Продукти, багаті на вітамін D
Вітамін D - особливо важливий для засвоєння кальцію та, відповідно, здоров’я кісток та зубів. Також вітамін D необхідний для нормального функціонування імунної системи.
Фахівець зазначила, що організм синтезує вітамін D при дії сонячного світла. Проте взимку усі сонце бачать менше, і шкіру захищають теплим одягом.
Тому варто включати до свого раціону більше продуктів, що містять цей вітамін.
Гарні джерела вітаміну D - печінка тріски, лосось, форель, скумбрія та оселедець. Вітамін також присутній у м’ясі та яйцях.
Продукти з вітаміном С
Цей вітамін - один із ключових нутрієнтів для нормальної роботи імунітету. Також він важливий для засвоєння негемового заліза (з рослинних продуктів) та для підтримання гарного стану й здоров’я шкіри.
Зокрема, для синтезу колагену й регенераційних (відновлювальних) процесів. Наприклад, при загоєнні ран.
Взимку доступність до вітаміну відчутно зменшуються. На відміну від більшості тварин, організм людини не може самостійно синтезувати вітамін С. Тому його постійне надходження з продуктами харчування є дуже важливим для здоров’я.
Найбільше вітаміну С містять цитрусові (апельсини, лимони, грейпфрути), а також ківі. Обирайте їх як десерти, додавайте до салатів, а лимонний сік можна використовувати як додаток до будь-яких соусів. Також вітамін може потрапити до вашого організму також разом із броколі, капустою та шпинатом.
Клітковина
Клітковина потрібна передусім для здоров’я кишківника та нормального перебігу процесів травлення. Бактерії в кишківнику людини розщеплюють клітковину до коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК).
Ці сполуки залучені в численні метаболічні процеси. Одна з ключових функцій - живлення клітин кишкового епітелію. Завдяки КЛЖК слизові оболонки кишківника нормально функціонують та постійно відновлюються.
Клітковина міститься в необроблених продуктах рослинного походження. Серед них найбільш популярними є овочі (морква, буряк, гарбуз, цибуля-порей, усі види капусти), фрукти (яблука, банани, хурма, цитрусові), каші (вівсяна, гречана), а також різноманітні горішки й насіння (волоські та лісові горішки, мигдаль, гарбузове насіння).
Особливу увагу взимку слід звернути також на квашені овочі. Вони є не лише гарним джерелом клітковини й вітамінів, а й містять молочнокислі бактерії.
Раніше дієтолог називала вітаміни, які завжди в дефіциті.
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