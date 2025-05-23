Ось чому ви хочете в туалет "за маленьким", коли нервуєте

Чому хочеться в туалет помочитися при стресі?

Потреба в сечовипусканні в стресових ситуаціях є дуже поширеною реакцією організму.

"Сечовий міхур - це мегафон стресу, якщо ви на межі, ваш сечовий міхур це відчує. Як тільки організм сприймає ситуацію як ризиковану або невизначену, може спрацювати рефлекс сечового міхура", - розповідає клінічний психолог Дженні Шилдс.

Доктор Віктор Нітті, професор урології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, каже, що все починається з адреналіну. Коли ми переживаємо стрес, наші надниркові залози вивільняють цей нейромедіатор, готуючи наше тіло до реакції "боротьба або втеча".

Сечовивідна система сповнена рецепторів адреналіну, які регулюють скорочення та спорожнення сечового міхура. Коли рівень адреналіну підвищується, ці рецептори стимулюються.

Як пояснює доктор Нітті, це створює відчуття, що вам потрібно негайно сходити в туалет.

"Коли сечовий міхур більш чутливий, він може мимоволі зменшуватися і трохи підтікати. Стрес також змінює кровотік через нирки, що прискорює утворення сечі. Тіло напружується, включаючи тазове дно, що збільшує тиск на сечовий міхур. Простіше кажучи, стрес заливає більше рідини в сечовий міхур, вмикає сигнал про наповненість і водночас стискає контейнер", - каже експерт.

Як позбутися від відчуття тиску на сечовий міхур?

На щастя, є перевірені методи, які допоможуть вам контролювати свій сечовий міхур. Дженні Шилдс рекомендує техніку під назвою тимчасове сечовипускання. Це передбачає відвідування туалету через регулярні проміжки часу – наприклад, кожні дві години – незалежно від того, чи відчуваєте ви потребу. Щотижня збільшуйте ці інтервали на 15 хвилин, поки не досягнете 3-4 годин.