Названа причина постійних нічних прокидань в туалет, про яку ви не здогадувалися

Поганий сон вночі через постійні прокидання, зокрема в туалет може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров’ям. Експерт попереджає, що якщо це регулярно трапляється кілька разів на ніч, можливо, вам доведеться звернутися до лікаря.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Чому ви можете прокидатися вночі в туалет?

Згідно з лікарями, нормальною є секреція до восьми разів на день і один або два рази на ніч. Але повторне повторення відоме як ніктурія і може бути ознакою чогось серйозного.

Наприклад, почастішання сечовипускання може бути ознакою діабету, який може виникнути в будь-якому віці.

Інші причини гіперактивного сечового міхура включають:

Інфекція сечовивідних шляхів (ІМП)

Збільшена простата у чоловіків середнього та старшого віку

Набряк і інфекція уретри

Вагініт

Проблеми, пов'язані з нервами

Якщо ви вважаєте, що ваша ніктурія пов’язана з будь-якою з цих проблем, вам слід звернутися до свого сімейного лікаря. Однак причина ніктурії не завжди пов’язана зі здоров’ям.

Ваше положення для сну

Що стосується пози для сну, найкраще спати на боку. Були проведені дослідження, які показали зв’язок між поліпшенням симптомів апное уві сні та покращенням симптомів гіперактивного сечового міхура, таким чином зменшивши часті походи в туалет. Одне з найкращих положень для тих, хто страждає апное уві сні та ніктурією, - спати на боку з прямою спиною.

Це допоможе відкрити дихальні шляхи та сприятиме більш регулярному диханню, і це може зменшити ваші походи в туалет.

Це положення також допомагає тримати хребет і шию на одній лінії, що є необхідним для гарного нічного сну та для зменшення болю в шиї, який може виникнути під час сну на передній частині.

За словами лікарів, якщо ви перебуваєте у вертикальному положенні більшу частину дня, а потім лягаєте, коли лягаєте спати, рідина, яка накопичилася у ваших ногах, не матиме можливості витікати та надходити до нирок. Отже, якщо ви ляжете відразу спати, вам, швидше за все, знадобиться похід у туалет через цю рідину.

Намагайтеся тримати ноги піднятими перед сном, можливо, піднявши їх на підлокотник дивана, що дозволить рідині витікати ефективніше перед тим, як ви ляжете спати. Таким чином, теоретично, ви витратите більше часу на відвідування туалету вдень, ніж вночі.