Вот почему не удается отрастить длинные волосы: врач назвала основные причины

В среднем волосы растут примерно на полтора сантиметра в месяц. Однако, множество людей жалуются, что их волосы растут гораздо медленнее, а то и вовсе не растут. Этому есть несколько главных причин.

Об этом рассказала дерматолог и трихолог Марина Болотюк в Instagram .

Почему не вырастают длинные волосы

Генетическая особенность

По словам врача, у волос есть естественный лимит длины. Оно растет в несколько этапов, существует три стадии роста волос: катаген, телоген и анаген.

В частности, каждый волос запрограммирован ДНК на определенное количество времени, отведенного для роста на каждой из этих трех стадий.

"Каждый волос на голове (и по всему телу) растет определенное количество времени, затем рост прекращается, волос выпадает, и на его месте вырастает новый", - говорится в сообщении.

Также активный рост волос на голове длится в среднем от двух до шести лет, у всех, конечно, по-разному. Кроме того, бывают случаи с более коротким и длинным циклом роста волос. У некоторых людей волосы растут менее 2-х лет, а у других - более 6.

Врач говорит, что в среднем, за год волосы отрастают на 15 см.

Волосы ломаются по длине

Если причина не в генетике, тогда, скорее всего, волосы обламываются на определенной длине. В частности, это может быть из-за заболеваний и аномалии стержней волос:

Идиопатическая трихоклазия;

Трихоптилоз (секущиеся кончики);

Узловатая ломкость;

Хрупкость волос.

Волосы могут ломаться также из-за неправильно подобранного ухода или злоупотребления средствами для укладки. Поэтому важно подбирать уход за типом волос. Обращайте внимание на состав средств;