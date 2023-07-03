Ось чому не варто розповідати про свої плани та цілі: пояснення психологів

Задоволення психологічною винагородою

Мається на увазі, коли ви ділитесь своїми планами, то отримуєте психологічну винагороду подібно тій, коли ви вже досягли своєї мети.

Внаслідок чого ви будете почуватися так ніби вже реалізували бажане і мотивація здійснювати плани зменшиться. Мріяти це звісно чудово та корисно, однак краще тримати думки при собі.

Критика інших

Якщо ви будете всім розповідати про свої цілі, ви можете зіткнутися з критикою. Можете почути фрази, на кшталт "Що за дурниці ти придумав?", "В тебе навряд чи щось вийде", "Ти недостатньо компетентна (компетентний) для цього" тощо.

Негативна реакція оточення може підірвати вашу віру та впевненість в успіху.

Однак навіть якщо ви вже з цим зіткнулись, не варто думати, що інші мають рацію. Ви самі маєте знати краще, що вам потрібно та як йти до своїх мрій.

Розрив між намірами та поведінкою

Маєтеся на увазі, що розрив - це різниця між тим, що ми маємо намір зробити та наші справжні дії. Внаслідок розголошення цілей розрив збільшується.

Краще вже нікому не розповідайте про задумане та йдіть до своїх цілей, тоді є більша ймовірність, що бажане здійсниться.