UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось чому не варто проколювати вуха дітям: названо вагомі причини

Чому не можна проколювати вуха дитині (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перше проколювання вух - важливий крок для дітей і батьків. Завжди є ризик, що в дитини виникне алергія на носіння сережок протягом початкового періоду загоєння.

Про це пише 5 Minute Craft.

Зокрема, фахівці радять відкласти процедуру до моменту, коли дитина підросте.

Основні причини

Інфекція

Якщо навіть правильно доглядати за вушками дитини, то тугі застібки сережок чи неналежно простерилізоване обладнання можуть спричинити розвиток інфекції.

А маленька дитина при цьому не зможе пояснити, що її щось турбує.

Тому краще відкласти похід до салону принаймні до моменту, коли у дитини сформується здоровий імунітет.

Алергія

Алергічна реакція може виникнути навіть на золото та нікель, які використовують у виробництві вушних прикрас. В результаті шкіра дітей може реагувати на ці метали.

Травма

Важливо ретельно дбати про гігієну рук, коли ви доглядатимете місце проколу. Також не торкатись без потреби.

Однак, дитина може випадково потягнути чи смикнути себе за сережку і травмуватися.

В дорослому віці дитина може бути не згідна з проколом

Важливо, що все відбувається з тілом людини, має відбуватись тільки за її згоди. Може бути так, що коли дитина підросте, то не захоче робити пірсинг. Тому варто відкласти це до часу, коли дитина зможе приймати рішення сама.

Раніше ми повідомляли, коли можна вперше проколоти вуха дівчинці.

Також ми писали, як небезпечно чистити вуха.

Читайте РБК-Україна в Google News
сережкиухо