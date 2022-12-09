Ось чому не варто проколювати вуха дітям: названо вагомі причини

Зокрема, фахівці радять відкласти процедуру до моменту, коли дитина підросте.

Основні причини

Інфекція

Якщо навіть правильно доглядати за вушками дитини, то тугі застібки сережок чи неналежно простерилізоване обладнання можуть спричинити розвиток інфекції.

А маленька дитина при цьому не зможе пояснити, що її щось турбує.

Тому краще відкласти похід до салону принаймні до моменту, коли у дитини сформується здоровий імунітет.

Алергія

Алергічна реакція може виникнути навіть на золото та нікель, які використовують у виробництві вушних прикрас. В результаті шкіра дітей може реагувати на ці метали.

Травма

Важливо ретельно дбати про гігієну рук, коли ви доглядатимете місце проколу. Також не торкатись без потреби.

Однак, дитина може випадково потягнути чи смикнути себе за сережку і травмуватися.

В дорослому віці дитина може бути не згідна з проколом

Важливо, що все відбувається з тілом людини, має відбуватись тільки за її згоди. Може бути так, що коли дитина підросте, то не захоче робити пірсинг. Тому варто відкласти це до часу, коли дитина зможе приймати рішення сама.