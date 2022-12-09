Вот почему не стоит прокалывать уши детям: названы веские причины

В частности, специалисты советуют отложить процедуру до момента, когда ребенок подрастет.

Основные причины

Инфекция

Если даже правильно ухаживать за ушками ребенка, то тугие застежки сережек или ненадлежаще простерилизованное оборудование могут вызвать развитие инфекции.

А маленький ребенок при этом не сможет объяснить, что его что-то беспокоит.

Поэтому лучше отложить поход в салон, по крайней мере, до момента, когда у ребенка сформируется здоровый иммунитет.

Аллергия

Аллергическая реакция может возникнуть даже на золото и никель, которые используются в производстве ушных украшений. В результате кожа детей может реагировать на эти металлы.

Травма

Важно тщательно заботиться о гигиене рук, когда вы будете ухаживать за местом прокола. Также не прикасаться без необходимости.

Однако ребенок может случайно потянуть или дернуть себя за серьгу и травмироваться.

Во взрослом возрасте ребенок может быть не согласен с проколом

Важно, что все происходит с телом человека, должно происходить только при его согласии. Может быть так, что когда ребенок подрастет, то не захочет делать пирсинг. Поэтому следует отложить это до времени, когда ребенок сможет принимать решение сам.