Ось чому не варто мити автомобіль у спеку і під палючим сонцем

Автомобілісти намагаються тримати свої машини в чистоті та регулярно заганяти їх на мийку. Однак миття автомобіля в сонячну та спеку може негативно позначитися на стані вашого "залізного друга".

Чому не варто мити автомобіль у спекотну літню погоду – читайте у матеріалі нижче.

Чому не можна мити автомобіль у спеку

Температура повітря. Занадто висока температура повітря може зашкодити покриттю автомобіля, якщо ви почнете його мити. Перепад температур може позначитися на фарбі та призвести до її швидкого пошкодження.

Якість. Під прямим сонячним промінням мити автомобіль - марна робота. Мило та вода висихатимуть на сонці дуже швидко. І цілком імовірно, що на поверхні з'являться плями або розводи, поки ви дістанетеся до них щіткою або губкою.

А ще сам автомобіль у спеку дуже гарячий, тому всі миючі засоби та навіть просто вода висохнуть дуже швидко.

Безпека водія. Мити автомобіль у спеку та на сонці може бути небезпечною процедурою для водія, оскільки є ризик отримати опіки чи тепловий удар.

Що радять експерти

По-перше, влітку автомобіль дійсно потрібно мити часто. У спеку та суху погоду на нього осідає дуже багато пилу та піску. Тому варто проводити процедуру миття авто хоча б раз на 7-10 днів. Якщо ви їздите багато - раз на 3-5 днів вечорами намагайтеся змивати пил.

По-друге, варто вибирати правильний час для миття автомобіля. Це може бути ранній ранок або пізній вечір - коли температура повітря не дуже висока і немає розпеченого сонячного проміння.

По-третє, намагайтеся користуватися послугами професіоналів, автомийками, спеціальними боксами - місцями, де ваша машина буде захищена від прямого сонячного проміння, і ви будете в безпеці.

Ну і дуже важливо, щоб автомобіль встиг охолонути до того, як ви почнете його мити. Якщо ви зі спеки загнали машину на мийку, то дайте їй охолонути. Можна прискорити цей процес за допомогою струменя холодної води.

Запам'ятайте ці правила: