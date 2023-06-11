Ось чому не варто мити автомобіль у спеку і під палючим сонцем
Автомобілісти намагаються тримати свої машини в чистоті та регулярно заганяти їх на мийку. Однак миття автомобіля в сонячну та спеку може негативно позначитися на стані вашого "залізного друга".
Чому не варто мити автомобіль у спекотну літню погоду – читайте у матеріалі нижче.
Чому не можна мити автомобіль у спеку
Температура повітря. Занадто висока температура повітря може зашкодити покриттю автомобіля, якщо ви почнете його мити. Перепад температур може позначитися на фарбі та призвести до її швидкого пошкодження.
Якість. Під прямим сонячним промінням мити автомобіль - марна робота. Мило та вода висихатимуть на сонці дуже швидко. І цілком імовірно, що на поверхні з'являться плями або розводи, поки ви дістанетеся до них щіткою або губкою.
А ще сам автомобіль у спеку дуже гарячий, тому всі миючі засоби та навіть просто вода висохнуть дуже швидко.
Безпека водія. Мити автомобіль у спеку та на сонці може бути небезпечною процедурою для водія, оскільки є ризик отримати опіки чи тепловий удар.
Що радять експерти
По-перше, влітку автомобіль дійсно потрібно мити часто. У спеку та суху погоду на нього осідає дуже багато пилу та піску. Тому варто проводити процедуру миття авто хоча б раз на 7-10 днів. Якщо ви їздите багато - раз на 3-5 днів вечорами намагайтеся змивати пил.
По-друге, варто вибирати правильний час для миття автомобіля. Це може бути ранній ранок або пізній вечір - коли температура повітря не дуже висока і немає розпеченого сонячного проміння.
По-третє, намагайтеся користуватися послугами професіоналів, автомийками, спеціальними боксами - місцями, де ваша машина буде захищена від прямого сонячного проміння, і ви будете в безпеці.
Ну і дуже важливо, щоб автомобіль встиг охолонути до того, як ви почнете його мити. Якщо ви зі спеки загнали машину на мийку, то дайте їй охолонути. Можна прискорити цей процес за допомогою струменя холодної води.
Запам'ятайте ці правила:
- Не мийте машину крижаною водою. Скло та лакофарбове покриття вам це не пробачать.
- Будь-яка миюча хімія сохне миттєво. Що призводить до плям на ЛКП, та таким, що може і полірування не врятувати. Покриті хромом елементи реагують ще гірше, покриваючись нальотом та втрачаючи блиск.
- Наносьте піну на сухий кузов під час миття машини безконтактним способом.
- Мийте машину частинами. Порада як для миття на мийці самообслуговування, так і для варіанта з відром та губкою.
- Концентрацію миючих засобів найкраще зробити мінімальною. Грязі влітку не так вже й багато, а у разі висихання, слабко концентрований розчин наробить на порядок менше проблем.
- Гальмівним дискам краще теж дати охолонути, або примусово охолодити.
- Найкраще мити автомобіль рано-вранці або ввечері, після заходу сонця - це допоможе звести до мінімуму перепад температури.
До речі, раніше ми писали про те, яка швидкість для автомобіля найекономніша.
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