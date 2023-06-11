Вот почему не стоит мыть автомобиль в жару и под палящим солнцем

Автомобилисты стараются держать свои машины в чистоте и регулярно загонять их на мойку. Однако мытье автомобиля в солнечную и жаркую погоду может негативно сказаться на состоянии вашего "железного друга".

Почему не стоит мыть автомобиль в жаркую летнюю погоду - читайте в материале ниже.

Почему нельзя мыть автомобиль в жару

Температура воздуха. Слишком высокая температура воздуха может навредить покрытию вашего автомобиля, если вы начнете его мыть. Перепад температур может отразиться на краске и привести к более быстрому ее повреждению.

Качество. Под прямыми солнечными лучами мыть автомобиль - напрасная работа. Мыло и вода будут высыхать на солнце очень быстро. И вполне вероятно, что на поверхности появятся пятна или разводы, пока вы доберетесь до них щеткой или губкой.

А еще сам автомобиль в жару очень горячий, поэтому все моющие средства и даже просто вода высохнут очень быстро.

Безопасность водителя. Мыть автомобиль в жару и на солнце может быть небезопасной процедурой для водителя, так как есть риск получить ожоги или тепловой удар.

Что советуют эксперты

Во-первых, летом автомобиль действительно нужно мыть часто. В жару и сухую погоду на него оседает очень много пыли и песка. Поэтому стоит проводить процедуру мойки авто хотя бы раз в 7-10 дней. Если вы ездите много - раз в 3-5 дней по вечерам старайтесь смывать пыль.

Во-вторых, стоит выбирать правильно время для мытья автомобиля. Это может быть раннее утро или поздний вечер - когда температура воздуха не очень высокая и нет раскаленных солнечных лучей.

В-третьих, старайтесь пользоваться услугами профессионалов, автомойками, специальными боксами - местами, где ваша машина будет защищена от прямых солнечных лучей, и вы будете в безопасности.

Ну и очень важно, чтобы автомобиль успел охладиться до того, как вы начнете его мыть. Если вы с жары загнали машину на мойку, то дайте ей охладиться. Можно ускорить этот процесс с помощью струи холодной воды.

Запомните эти правила: