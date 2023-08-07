Ось чому не варто годувати дитину під час перегляду мультиків

Іноді батьки, намагаючись нагодувати дитину, вмикають мультики. Однак насправді так робити не можна, інакше це може призвести до низки проблем в подальшому.

Про те, до яких наслідків може призвести годування дитини під час перегляду мультиків, розповіла дієтолог Таміла Максюх у своєму Instagram.

Переїдання

Коли дитинка одночасно їсть та дивиться мультики, вона не контролює відчуття ситості, тому їсть стільки, скільки продуктів є на тарілці. Без мультика дитина знає коли наїлась та може залишити частину їжі недоїденою.

Погане засвоєння їжі

За словами дієтолога, підготовка організму до прийому їжі починається ще до того, як дитина сяде за стіл. Коли малюк голодний і при цьому ж бачить їжу - починаються виділятись ферменти в організмі, які збільшують слиновиділення та готові розщеплювати їжу. Коли дитина робить дві речі одночасно - їжа засвоюється значно гірше.

Ймовірність вдавлення продуктами

Годувати дитину під час перегляду мультиків - небезпечно, оскільки це збільшує ризик вдавлення їжею. До того ж малюк не встигає відчути смак страви та її нормально пережувати.

Асоціація мультиків з прийомом їжі

Дитина починає асоціювати перегляд мультиків з прийомом їжі. Малюк буде думати, що чим довше буде дивитись мультики, тим більше жувати, що також призводить до переїдання.

Інші наслідки

В дорослому віці така харчова поведінка призводить до появи зайвої ваги, хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту, неконтрольованих під'їдань та звички жувати "під шумок".

Як позбутись такої звички

За словами дієтолога, все дуже просто - зовсім прибрати мультики під час прийому їжі. Діти від одного до трьох років спокійно адаптовуються під нові умови та навіть не згадують про них. Альтернативний спосіб - щодня зменшувати тривалість мультиків під час прийому їжі на одну-дві хвилини.