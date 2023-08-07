Вот почему не стоит кормить ребенка во время просмотра мультиков

Иногда родители, пытаясь накормить ребенка, включают мультики. Однако на самом деле так делать нельзя, иначе это может привести к многим проблемам в дальнейшем.

О том, к каким последствиям может привести кормление ребенка при просмотре мультиков, рассказала диетолог Тамила Максюх в своем Instagram.

Переедание

Когда ребенок одновременно ест и смотрит мультики, он не контролирует чувство сытости, поэтому ест столько, сколько продуктов есть на тарелке. Без мультика ребенок знает когда наелся и может оставить часть пищи недоеденной.

Плохое усвоение пищи

По словам диетолога, подготовка организма к приему пищи начинается еще до того, как ребенок сядет за стол. Когда малыш голоден и при этом видит еду, начинаются выделяться ферменты в организме, которые увеличивают слюноотделение и готовы расщеплять пищу. Когда малыш делает две вещи одновременно - еда усваивается значительно хуже.

Риск подавится продуктами

Кормить ребенка при просмотре мультиков - опасно, поскольку это увеличивает риск подавится пищей. К тому же малыш не успевает почувствовать вкус блюда и его нормально пережевать.

Ассоциация мультиков с приемом пищи

Ребенок начинает ассоциировать просмотр мультиков с приемом пищи. Малыш будет думать, что чем дольше будет смотреть мультики, тем больше жевать, что также приводит к перееданию.

Другие последствия

Во взрослом возрасте такое пищевое поведение приводит к появлению лишнего веса, хроническим болезням желудочно-кишечного тракта, неконтролируемым перееданиям и привычкам жевать "под шумок".

Как избавиться от такой привычки

По словам диетолога, все очень просто - совсем убрать мультики во время приема пищи. Дети от одного до трех лет спокойно адаптируются под новые условия и даже не вспоминают о них. Альтернативный способ - ежедневно уменьшать продолжительность мультиков во время приема пищи на одну-две минуты.