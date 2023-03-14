Ось, чому вагітні повинні вимикати світло та прибирати телефон перед сном

Вагітні жінки повинні вимикати світло та відкладати телефон за декілька годин до сну. Це допоможе зменшити ризик розвитку гестаційного цукрового діабету.

Чому вагітним не варто використовувати телефон перед сном

Жінки, в яких розвинувся гестаційний цукровий діабет, мали більший вплив штучного світла за три години до сну. Дослідження науковців каже, що вплив світла за кілька годин до сну може стати ключовим фактором розвитку гестаційного діабету.

Використання гаджетів і штучного освітлення перед сном може порушувати регуляцію глюкози у невагітних дорослих жінок. Це дослідження стало першим про вплив вечірнього освітлення під час вагітності на ризик розвитку гестаційного діабету.

Ситуація із діабетом у вагітних у світі

Близько 4,5% жінок у світі, які вперше завагітніли з дитиною, народженою у 2011-2013 роках, мають гестаційний діабет. У 2020 році рівень гестаційного діабету становив 7,8%.

Гестаційний діабет збільшує ризик ускладнень під час вагітності та пологів, а також ризик розвитку серцевих захворювань і деменції у матері. Крім того, діти частіше страждають ожирінням і гіпертонією, коли виростуть.

Освітлення перед сном може вплинути на метаболізм глюкози через гіперактивність симпатичної нервової системи, тобто частота серцевих скорочень збільшується перед сном, тоді як повинна зменшуватися.

Це може призвести до серцево-метаболічних захворювань, які включають абдомінальне ожиріння, резистентність до інсуліну, підвищення артеріального тиску та дисбаланс ліпідів.

Як запобігти небажаним наслідкам

Вчені не знають, яке джерело яскравого світла викликає проблему, тому радять обмежувати всі джерела.

"Спробуйте зменшити кількість світла навколо вас за три години до сну. Краще не користуватися комп'ютером або телефоном в цей час. Але якщо вам доведеться, зробіть яскравість екрана якомога тьмянішою", - кажуть вони.

Науковці переконані, що це найменше, що можуть зробити люди для покращення ситуації з діабетом у світі та здоров'ям майбутнього покоління.