Вот почему беременные должны выключать свет и убирать телефон перед сном

Беременные женщины должны выключать свет и откладывать телефон за несколько часов до сна. Это поможет снизить риск развития гестационного сахарного диабета.

Почему беременным не стоит использовать телефон перед сном

Женщины, у которых развился гестационный сахарный диабет, поддавались влиянию искусственного света за три часа до сна. Исследование ученых говорит, что влияние света за несколько часов до сна может стать ключевым фактором развития гестационного диабета.

Использование гаджетов и искусственного освещения перед сном может нарушать регуляцию глюкозы у небеременных взрослых женщин. Это исследование стало первым о влиянии вечернего освещения во время беременности на риск развития гестационного диабета.

Ситуация с диабетом у беременных в мире

Около 4,5% женщин в мире, впервые забеременевших с ребенком, рожденным в 2011-2013 годах, имеют гестационный диабет. В 2020 году уровень гестационного диабета составил 7,8%.

Гестационный диабет увеличивает риск осложнений во время беременности и родов, а также риска развития сердечных заболеваний и деменции у матери. Кроме того, дети чаще страдают ожирением и гипертонией, когда вырастут.

Освещение перед сном может повлиять на метаболизм глюкозы из-за гиперактивности симпатической нервной системы, то есть частота сердечных сокращений увеличивается перед сном, в то время как должна уменьшаться.

Это может привести к сердечно-метаболическим заболеваниям, включающим абдоминальное ожирение, резистентность к инсулину, повышение артериального давления и дисбаланс липидов.

Как предотвратить нежелательные последствия

Ученые не знают, какой источник яркого света вызывает проблему, поэтому рекомендуют ограничивать все источники.

"Попытайтесь уменьшить количество света вокруг вас за три часа до сна. Лучше не пользоваться компьютером или телефоном в это время. Но если вам придется, сделайте яркость экрана как можно тусклее", - говорят они.

Ученые убеждены, что это самое малое, что могут сделать люди для улучшения ситуации с диабетом в мире и здоровья будущего поколения.