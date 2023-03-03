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За які медичні послуги вагітні не повинні платити: список

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П'ятниця 03 березня 2023 14:49
За які медичні послуги вагітні не повинні платити: список За що вагітним не треба платити в лікарні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вагітність - найкраща пора очікування нового життя. Майбутнім мама треба дбайливо ставитися до медичних обстежень та не нехтувати прийомами у лікаря. Також важливо знати, за які послуги у лікарні не треба платити.

Про це повідомляє НСЗУ у Telegram.

Чи потрібно платити за УЗД

Програма медгарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Це передбачено пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", і за це НСЗУ сплачує кошти медзакладам, де надаються послуги вагітним.

В межах пакета передбачено ультразвукове дослідження:

  • УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії щонайменше двічі;
  • трансвагінальна ультразвукова цервікометрія;
  • УЗД внутрішніх органів.

Тому призначені гінекологом УЗД для вагітної є безоплатними.

Зазначається, що всі аналізи та дослідження в рамках пакету ведення вагітності пацієнтці призначає гінеколог. Тому ці послуги надаються амбулаторно.

Що треба знати про стаціонар

Якщо пацієнтка потребує госпіталізації, гінеколог направляє її в стаціонар.

Якщо жінка звернулася у відділення самостійно або її доставили каретою екстреної медичної допомоги, то направлення не потрібне. Жінку приймуть і безкоштовно нададуть таку допомогу:

  • спостереження;
  • обстеження;
  • лікування з урахуванням лікарських засобів з Нацпереліку та витратних матеріалів;
  • харчування.

Щоб дізнатись детальніше, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Раніше лікар розповідала, у яких випадках тест на вагітність покаже помилковий результат.

Також ми писали, які "дівчачі" процедури можна робити під час вагітності.

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