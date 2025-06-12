Ось чому треба носити сонцезахисні окуляри навіть, коли на небі хмари

Тихий ворог ваших очей

"Захист очей від УФ-променів є життєво важливим для зниження довгострокового ризику серйозних станів, таких як катаракта, дегенерація жовтої плями і навіть рак шкіри навколо повік," - пояснює Аяд Шафік, провідний клінічний фахівець з катаракти.

Ми звикли думати, що ультрафіолетове випромінювання небезпечне лише за яскравого сонця. Але це міф. Шкідливі УФ-промені проникають крізь хмари і можуть завдавати шкоди вашим очам навіть у похмурий день. Ігноруючи сонцезахисні окуляри, ви піддаєте свій зір постійному ризику.

Помилки та міфи, які руйнують ваш зір

Опитування виявило кілька поширених, але небезпечних уявлень:

"Чим темніші лінзи, тим кращий захист"

Це поширена помилка. Майже кожен п'ятий вірить у це, але темний колір лінз не гарантує захисту від УФ-променів. Важливо шукати окуляри з маркуванням "UV400" або "100% UV Protection".

"Сонцезахисні окуляри блокують усі типи пошкодження світлом"

Хибне твердження, на яке помилково покладається чверть опитаних. Окуляри захищають від УФ, але не від усіх видів світлового впливу.

"Сонцезахисні окуляри ніколи не закінчуються"

22% людей помилково вважають, що окуляри служать вічно. Насправді, з часом покриття, що захищає від УФ, може пошкоджуватися, тому окуляри потрібно періодично оновлювати.

Багато людей просто не мають звички носити окуляри (32%), а 26% вважають їх незручними через необхідність носити окуляри за рецептом. Проте, існують сонцезахисні окуляри з діоптріями або спеціальні накладки, які вирішують цю проблему.

Катаракта та УФ-випромінювання

Дослідження показало, що майже три чверті людей мало знають про катаракту, хоча 56% турбуються про її розвиток. Більше третини помилково вважають катаракту виключно віковим захворюванням і не пов'язують її з УФ-випромінюванням.

"Важливо зазначити, що люди з наявною катарактою або дегенерацією жовтої плями часто потребують посиленого освітлення, щоб чітко бачити, тому їхня потреба у світлі повинна бути ретельно збалансована з УФ-захистом. Консультація з офтальмологом може допомогти підібрати правильний підхід для кожної людини", - підкреслює Аяд Шафік.

Як обрати правильні сонцезахисні окуляри?

Не варто витрачати менше 30 хвилин на вибір окулярів, як це робить майже чверть британців. Адже це не лише аксесуар, а й засіб захисту здоров'я.

Замість того, щоб керуватися лише формою обличчя чи стилем, зверніть увагу на найважливіші критерії:

UV400 або 100% UV Protection

Це гарантує максимальний захист від шкідливих ультрафіолетових променів.

Поляризація (за бажанням)

Допомагає зменшити відблиски від води, снігу чи мокрої дороги, покращуючи комфорт.

Розмір

Обирайте окуляри, які щільно прилягають до обличчя і максимально закривають око, щоб уникнути проникнення променів збоку.