Ось чому ваш телефон може сильно нагріватися: названо топ-5 причин

Чому нагрівається телефон чи зарядка

1. При використанні гаджетів та зарядного пристрою в надто спекотному або погано провітрюваному приміщенні.

2. Несправність розетки

3. Пошкодження власних компонентів зарядного пристрою

4. Якщо у вас зарядний пристрій не оригінальний та бюджетний - може статися перегрів.

5. Ваш зарядний пристрій несумісний із мобільним телефоном.

Крім того, не варто використовувати мобільний пристрій під час заряджання. Ця шкідлива звичка швидко приводить техніку в несправний стан.

Якщо ваш телефон стоїть на зарядці й в цей час ви активно використовуєте його (граєте в гру, дивіться відеоролики, розмовляєте) - він почне швидко нагріватися.

Як захистити гаджети від перегрівання

Від'єднайте зарядний пристрій від мережі. Як тільки пристрій почне сильно нагріватися, не використовуйте його, відключіть від розетки, дайте охолонути та дозвольте температурі знизитися природним шляхом.

Створіть середовище для зарядки. Уникайте надто вологих, сонячних, запорошених місць. Не підключайте поблизу джерел тепла – камінів, радіаторів, батарей. Не накривайте щільними матеріалами (ковдрами, килимами, светрами).

Часто очищайте пристрій. У гаджетах та їх відкритих роз'ємах пил накопичується неймовірно швидко. Намагайтеся регулярно очищати всі отвори від пилу, особливо ті контакти, які підключаються до розетки.

Змініть розетку. Якщо перегрів викликає саме джерело живлення, воно може бути зношене чи несправне. Спробуйте підключити гаджет до іншого місця. Перевірте мережні фільтри на перегрів: це може спричинити електричні перешкоди або коротке замикання.

Як швидко охолодити телефон

Тримайте ваш гаджет подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла. Пам'ятайте, що він має здатність швидко вловлювати світло. Також допоможуть такі заходи:

Вимкніть програми. Фонові, які не використовуються. Вони продовжують роботу і можуть спричинити автоматичне нагрівання.

Зменшіть яскравість екрана. Ця проста дія може знизити ризик перегріву. Чим яскравіший ваш екран, тим більше батарея виділяє тепла. Найкраще - придбайте покриття антивідблиску для телефону.

Увімкніть авіарежим, щоб знизити нагрівання. У цьому режимі телефон вимикає багато функцій, але дозволяє використовувати основні. І це також дозволяє зменшити нагрівання батареї.

Зніміть чохли. Деколи навіть чохол або плівка призводять до перегріву телефону. Зніміть їх тимчасово, щоб забезпечити доступ повітря та роботу вентиляції. Це дозволить смартфону швидко охолонути.