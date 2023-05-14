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Вот почему ваш телефон может сильно нагреваться: названо топ-5 причин

Почему телефон может быстро нагреваться (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Вы поставили телефон заряжаться и через некоторое время обнаружили, что гаджет и зарядное устройство сильно нагрелось. Это вызывает беспокойство, что устройства могут быть повреждены или в ближайшем будущем перестанут работать.

Почему гаджеты нагреваются при зарядке и что можно при этом сделать, рассказали в SantePlus.

Почему нагревается телефон или зарядка

1. При использовании гаджетов и зарядного устройства в слишком жарком или плохо проветриваемом помещении.

2. Неисправность розетки

3. Повреждение собственных компонентов зарядного устройства

4. Если у вас зарядное устройство не оригинальное и бюджетное - может произойти перегрев.

5. Ваше зарядное устройство несовместимо с мобильным телефоном.

Кроме того, не стоит использовать мобильное устройство во время зарядки. Эта вредная привычка быстро приводит технику в неисправное состояние.

Если ваш телефон стоит на зарядке и в это время вы его активно используете (играете в игру, смотрите видеоролики, разговариваете) - он начнет быстро нагреваться.

Как защитить гаджеты от перегревания

Отключите зарядное устройство от сети. Как только устройство начнет сильно нагреваться, не используйте его, отключите от розетки, дайте остыть и позвольте температуре снизиться естественным путем.

Создайте среду для зарядки. Избегайте слишком влажных, солнечных, пыльных мест. Не подключайте вблизи источников тепла - каминов, радиаторов, батарей. Не накрывайте плотными материалами (одеялами, коврами, свитерами).

Часто очищайте устройство. В гаджетах и их открытых разъемах пыль накапливается невероятно быстро. Старайтесь регулярно очищать все отверстия от пыли, особенно те контакты, которые подключаются к розетке.

Поменяйте розетку. Если перегрев вызывает сам источник питания, то он может быть изношен или неисправен. Попробуйте подключить гаджет в другом месте. Проверьте сетевые фильтры на перегрев: это может вызывать электрические помехи или короткое замыкание.

Как быстро охладить телефон

Держите ваш гаджет подальше от прямых солнечных лучей, от источников тепла. Помните, что у него есть способность быстро улавливать свет. Также помогут такие меры:

Отключите приложения. Фоновые, которые не используются. Они продолжают работу и могут вызвать автоматическое нагревание.

Уменьшите яркость экрана. Это простое действие может снизить риск перегрева. Чем ярче ваш экран, тем больше батарея выделяет тепла. Самое лучшее - приобретите антибликовое покрытие для телефона.

Включайте авиарежим, чтобы снизить нагревание. В этом режиме телефон отключает много функций, но позволяет использовать основные. И это также позволяет снизить нагревание батареи.

Снимите чехлы. Порой даже чехол или пленка приводят к перегреву телефона. Снимите их временно, чтобы обеспечить доступ воздуха и работу вентиляции. Это позволит смартфону быстро остыть.

Кстати, ранее мы писали о том, как можно экономить на мобильной связи.

А еще рассказывали о том, может ли учитель забрать телефон у ученика на уроке.

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