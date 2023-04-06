Ось чому стосунки з бородатими чоловіками можуть бути небезпечними

Чому борода може нашкодити?

За словами дерматолога і блогера Муніба Шаха, борода "містить тонну бактерій", які можуть передаватися під час інтимної близькості.

"Коли ви торкаєтеся волосинок, вони утворюють крихітні маленькі порізи на шкірі, які можуть призвести до інфекцій, таких як імпетиго", - зазначив експерт.

Дерматолог застерігає чоловіків турботливіше ставитися до волосся на обличчі і ретельно за ним доглядати.

Його попередження було викликане відео з висипаннями, яке виклала у TikTok молода жінка. Вона показала, що трапилося з її обличчям після поцілунків з бороданем.

Підборіддя дівчини було вкрите жахливою червоною кіркою. За кілька днів її шкіра погіршилася, адже виявилося, що це інфекція імпетиго.

Дівчина отримала складну інфекцію від поцілунків з бороданем (фото: dailymail.co.uk)

Що таке імпетиго?

Це інфекційне гнійне захворювання шкіри, яке спричинюють стафілококи і стрептококи. Імпетиго - дуже заразна хвороба, що легко передається від контакту з хворим та його речами.

Розвитку імпетиго сприяють мікротравми, недотримання гігієни шкіри, ослаблення імунітету.

У випадках, коли уражається більша ділянка шкіри, у пацієнтів також може піднятися температура, збільшитися лімфатичні вузли або загальне погіршення самопочуття.

Залежно від того, наскільки серйозна інфекція, ваш лікар може порекомендувати використання антибіотичної мазі або пероральних антибіотиків у важких випадках.