RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот почему отношения с бородатыми мужчинами могут быть опасны

В чем опасность отношений с бородатыми мужчинами (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения с бородатым мужчиной, оказывается, могут представлять опасность. При чем - здоровью. Ведь при поцелуях и других интимных контактах с бородачом можно подхватить неприятную кожную болезнь.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему борода может навредить?

По словам дерматолога и блогера Муниба Шаха, борода "содержит тонну бактерий", которые могут передаваться во время интимной близости.

"Когда вы прикасаетесь к волоскам, они образуют крошечные маленькие порезы на коже, которые могут привести к инфекциям, таким как импетиго", - отметил эксперт.

Дерматолог предостерегает мужчин заботливее относиться к волосам на лице и тщательно за ними ухаживать.

Его предупреждение было вызвано видео с высыпаниями, выложенным в TikTok молодой женщиной. Она показала, что случилось с ее лицом после поцелуев с бородачом.

Подбородок девушки был покрыт ужасающей красной коркой. Через несколько дней ее кожа ухудшилась, ведь оказалось, что это инфекция импетиго.

Девушка получила сложную инфекцию от поцелуев с бородачом (фото: dailymail.co.uk)

Что такое импетиго?

Это инфекционное гнойное заболевание кожи, которое вызывают стафилококки и стрептококки. Импетиго - очень заразная болезнь, которая легко передается от контакта с больным и его вещами.

Развитию импетиго способствуют микротравмы, несоблюдение гигиены кожи, ослабление иммунитета.

В случаях, когда поражается больший участок кожи, у пациентов может подняться температура, увеличиться лимфатические узлы или общее ухудшение самочувствия.

В зависимости от того, насколько серьезна инфекция, ваш врач может порекомендовать использование антибиотической мази или пероральных антибиотиков в тяжелых случаях.

Смотрите также, что произошло с женщиной, отказавшейся от сахара на целых три месяца.

Кроме того, узнайте, как по лицу распознать распространенную венерическую болезнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
дерматологздоровье