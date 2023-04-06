Вот почему отношения с бородатыми мужчинами могут быть опасны
Отношения с бородатым мужчиной, оказывается, могут представлять опасность. При чем - здоровью. Ведь при поцелуях и других интимных контактах с бородачом можно подхватить неприятную кожную болезнь.
Об этом пишет Daily Mail.
Почему борода может навредить?
По словам дерматолога и блогера Муниба Шаха, борода "содержит тонну бактерий", которые могут передаваться во время интимной близости.
"Когда вы прикасаетесь к волоскам, они образуют крошечные маленькие порезы на коже, которые могут привести к инфекциям, таким как импетиго", - отметил эксперт.
Дерматолог предостерегает мужчин заботливее относиться к волосам на лице и тщательно за ними ухаживать.
Его предупреждение было вызвано видео с высыпаниями, выложенным в TikTok молодой женщиной. Она показала, что случилось с ее лицом после поцелуев с бородачом.
Подбородок девушки был покрыт ужасающей красной коркой. Через несколько дней ее кожа ухудшилась, ведь оказалось, что это инфекция импетиго.
Девушка получила сложную инфекцию от поцелуев с бородачом (фото: dailymail.co.uk)
Что такое импетиго?
Это инфекционное гнойное заболевание кожи, которое вызывают стафилококки и стрептококки. Импетиго - очень заразная болезнь, которая легко передается от контакта с больным и его вещами.
Развитию импетиго способствуют микротравмы, несоблюдение гигиены кожи, ослабление иммунитета.
В случаях, когда поражается больший участок кожи, у пациентов может подняться температура, увеличиться лимфатические узлы или общее ухудшение самочувствия.
В зависимости от того, насколько серьезна инфекция, ваш врач может порекомендовать использование антибиотической мази или пероральных антибиотиков в тяжелых случаях.
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