Ось чому собака у домі допоможе вам прожити довше: 4 причини, які запевнять

4 причини, чому собака в домі допоможе вам довше жити

Хоча інші дослідження поставили під сумнів прямий вплив домашніх тварин на смертність, Американська кардіологічна асоціація визначила чотири основні способи того, як виховання собаки може бути корисним для вашого серця.

Більше фізичної активності

Британське дослідження показало, що власники собак приблизно в чотири рази частіше дотримуються рекомендованих у Великій Британії та США 150 хвилин фізичної активності середньої та інтенсивної фізичної активності на тиждень, ніж ті, хто їх немає.

Дослідники виявили, що власники собак, як правило, частіше гуляють у вільний час, але вигул собаки не замінює більш інтенсивних форм фізичних вправ.

Зменшує ризик хронічних захворювань

Регулярні фізичні вправи допомагають контролювати вагу та рівень цукру в крові, значно знижуючи ризик ожиріння та діабету 2 типу.

Клініка Майо повідомляє, що 30-хвилинні прогулянки на день знижують ризик серцевих захворювань, остеопорозу, раку товстої кишки та молочної залози та діабету 2 типу, і рекомендує розпочати 12-тижневий графік прогулянок зі своїм собакою.

Зниження артеріального тиску

Наявність домашньої тварини допомогає знизити високий кров’яний тиск у людйе похилого віку.

Погладжування собаки знижує рівень гормону стресу кортизолу та підвищує рівень гормону гарного самопочуття окситоцину.

Наприклад, військові та ветерани, у яких був діагностований посттравматичний стресовий розлад, розповідали, що відчували менше стресу після спілкування з домашніми улюбленцями.

Полегшення відчуття самотності

Згідно з опитуванням Американської кардіологічної асоціації 2022 року, 95% власників домашніх тварин покладаються на своїх улюбленців для зняття стресу.

Доктор Бет Фрейтс, директор відділу медицини способу життя та оздоровлення у відділенні хірургії Массачусетської лікарні, вважає, що власники домашніх тварин відчувають себе особливими та любимими, коли вони повертаються додому до собак, раді їх побачити, і почуваються заспокоєними, коли чують ніжне муркотіння свого кота.