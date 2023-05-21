Ось чому шкіра виглядає тьмяною і старою і як "омолодитися" безкоштовно

Причини тьмяності і поганого вигляду шкіри

Зневоднення

Якщо ви п'єте мало води - це може вплинути на зовнішній вигляд вашої шкіри.

Саме тому її потрібно зволожувати не тільки ззовні, але і пити багато рідини.

Накопичення мертвих клітин шкіри

Шкіра повинна постійно позбавлятися мертвих (ороговілих) клітин, щоб звільнити місце для нових, але інколи вони погано відлущуються і залишаються поверхні шкіри. Це може призводити до того, що шкіра стає сухою, тьмяною, лущиться і на ній утворюються плями.

Сухість

Суха шкіра може швидко зневоднюватися, що приводить до тьмяності.

Паління

Доведено, що курці візуально швидше старіють, їх шкіра стає тьмяною. Це відбувається через те, що зменшується вироблення колагену, погіршується еластичність волокон і сполучної тканини. Як наслідок - шкіра стає тьмяною та швидше старішає.

Екологія

Активне сонце, забруднене повітря у місті та ще багато схожих речей, з якими ми не завжди можемо щось зробити.

Як повернути шкірі молодість і сяяння

Із безкоштовних засобів для шкіри можна виділити такі:

Не пересушуйте

Обирайте правильні засоби для очищення, які не стягуватимуть та не пересушуватимуть шкіру, використовуйте засоби для демакіяжу, які підходять саме вам.

Уникайте гарячої води

Вона пересушує і вимиває наш захисний шар зі шкірного покриву.

А за цей догляд треба заплатити:

Додайте пілінги та маски у свою доглядову рутину

Це можуть бути та засоби для вмивання з пілінгуючими частинками, а також засоби з кислотами. Це допоможе оновити ороговілий шар шкіри та вона стане більш сяючою. Маски з різними ефектами допомагатимуть зволожувати, очищувати та робитимуть шкіру більш здоровою на вигляд.

Вітамін С у догляді

Сироватка з цим компонентом буде допомагати оновлювати шкіру та робити її сяючою, а також впливати на пігментацію. Вона також усуває і запобігає пошкодженням шкіри вільними радикалами, які руйнують колаген.